Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron prend des risques en conservant le costume de président

Emmanuel Macron sera à Bruxelles aujourd'hui et demain pour le sommet de l'Otan et le Conseil Européen. Le candidat s'efface à nouveau derrière le président et en même temps le Premier ministre s’efface derrière le militant. C'est un chassé-croisé au sommet de l’Etat. Emmanuel Macron très président, et Jean Castex très militant aujourd'hui.

Le premier ministre fait sa première sortie de campagne ce matin. Selon nos informations, il sera au Raincy en Seine-Saint-Denis pendant 3h, avec les militants qui tractent. Une déambulation est ensuite prévue avec le maire UDI, il y a du ralliement dans l’air.

L’occasion pour Jean Castex de voir des électeurs, ce qui n’est pas le cas du président cette semaine. Il n'y aura aucun déplacement du candidat Macron. Seulement des interviews, hier sur M6 et une vidéo diffusée au meeting de ses soutiens à Nice. Bref cette semaine c'est la campagne par écrans interposés.

Est-ce que la campagne va se dérouler ainsi jusqu'au 1er tour ?

La campagne ne va pas se dérouler ainsi jusqu'au 1er tour. Un proche de macron promet "au moins deux déplacements de candidat" la semaine prochaine, sur l'écologie et la jeunesse, en plus des interviews, et du meeting du 2 avril qui se tiendra à la défense Arena. Il y aura 30.000 places, pour mobiliser les troupes.



Ce n'est pas la campagne que les macronistes imaginaient. Une marcheuse confie : "on fait des petits meetings, ça sert à rien mais ça occupe". "Un seul grand meeting de macron c'est insuffisant", grimace un député. Puis il ajoute : "il faut que Macron donne plus en tant que candidat, gérer son avance c'est bien mais ça peut être dangereux".

L'avance d'Emmanuel Macron s'effrite petit à petit

Un ministre prévient : "attention, il n'y aura peut-être pas que l'effet guerre au moment du vote". Dans l'équipe d'Emmanuel Macon, on se défend : "s'il était trop candidat et pas assez président, on lui reprocherait de ne pas gérer l'Ukraine".

Dans les sondages, l'avance d'Emmanuel Macron s'effrite petit à petit. "C'est du rattrapage après les hausses spectaculaires" relativise un conseiller. Certains ne voient pas ça d'un mauvais œil, histoire de montrer que ce n'est pas gagné et ainsi doper la mobilisation des électeurs.