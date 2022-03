ÉDITO - Présidentielle 2022 : l'élection peut réserver des surprises

À un peu plus de deux semaines du premier tour de la présidentielle, les chiffres sont scrutés, et pas seulement les intentions de vote. Parce que ces chiffres en disent long sur l’état d’esprit des Français vis-à-vis de la présidentielle.



Selon notre sondage BVA pour RTL et Orange, il y a un intérêt très fluctuant pour l’élection, le risque d’une abstention record et des choix difficiles à faire pour beaucoup… Bien malin celui qui peut dire aujourd’hui ce qui sortira vraiment des urnes dans 15 jours. Mais nous avons quand même une tendance de plus en plus nette : Emmanuel Macron est en tête, très loin devant, et Marine Le Pen semble se qualifier pour le second tour.

Sauf qu'un Français sur quatre dit qu’il n’a pas l’intention de voter. Et puis, nous l’avons entendu toute la semaine dans notre série de reportages sur RTL, cette abstention va être forte : nous nous dirigeons vers un niveau faible de participation faute d’enjeu, faute de choix éclairant, faute de duel vraiment marquant… L’élection n’emballe pas.

Un intérêt en dents de scie

Mais concentrons-nous sur ceux qui envisagent sérieusement d’aller voter. Parmi ceux-là, plus de quatre Français sur 10 n’expriment aucun choix ou sont hésitants. Autrement dit, la campagne n’a pas du tout commencé.



D’ailleurs, phénomène un peu atypique, l’intérêt pour la campagne présidentielle fait du yoyo. Normalement, dans les dernières semaines, l’intérêt monte régulièrement. Là, ça continue de fluctuer. Où en serons-nous dans 15 jours pour le premier tour ? C’est la grande question.

Le pouvoir d'achat au centre des préoccupations

Un chiffre illustre cette grande hésitation : plus de 4 personnes interrogées sur 10 sont incapables de citer spontanément une proposition de candidat. La crise du Covid, puis la guerre en Ukraine, nous ont détournés de ce que pouvaient raconter les candidats. Mais ça n’explique pas tout. Il y a bien une forme de dépolitisation.

Les nouveaux clivages - à gros traits, progressistes contre nationalistes - sont des choix de société bien distinctes mais où les électorats semblent figer et pour une part désintéressés.

Des sujets intéressent toutefois les électeurs : la question du pouvoir d’achat, les salaires, les prix à la pompe…Dans tous les sondages, le pouvoir d’achat est de loin la préoccupation numéro 1. Mais une préoccupation qui peine à devenir un sujet politique, un sujet clivant.



Il reste deux semaines pour que les idées des candidats arrivent jusqu’aux électeurs.