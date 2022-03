Présidentielle 2022 : Marine Le Pen veut rétablir les cours le mercredi matin

Marine Le Pen, invitée ce jeudi 24 mars sur le plateau du 19:45 de M6, a promis, en cas d'élection, de rétablir les cours le mercredi matin. "Je pense qu'il faut plus d'heures de cours, peut-être le retour du mercredi matin", a déclaré la candidate du Rassemblement national.

"On l'a vécu et on en est pas mort" a ajouté Marine Le Pen. "Je préfère faire cela plutôt que de réduire les vacances scolaires comme le proposent certains candidats" assène-t-elle en visant explicitement Yannick Jadot.

"Quand on maîtrise les enseignements de base comme les maths, le français, l'histoire après on peut imaginer tous les avenirs possibles. Quand on ne maîtrise pas notamment le français, ni à l'écrit, ni à l'oral, on est gêné" complète la candidate d'extrême-droite. "Je ne rallonge pas les journées, j'ajoute une demi-journée" achève-t-elle.