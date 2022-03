Présidentielle 2022 : comment faire une procuration pour voter ?

L'élection présidentielle se rapproche à grand pas avec un premier tour prévu pour le 10 avril et un second le 24 du même mois. Si vous ne pouvez pas être présent à l'un ou l'autre (ou les deux) de ces échéances, il est possible de faire une procuration et qu'un proche vote alors pour vous. L'électeur peut donner procuration à tout moment et jusqu'à un an avant le scrutin.

Pour faire une procuration, deux méthodes. La première consiste à se rendre directement dans un commissariat, une brigade de gendarmerie, au Tribunal judiciaire ou de proximité, pour remplir un formulaire. Dans ce cas, pensez à vous munir d'un justificatif d'identité. Sinon il est possible de se rendre sur le site maprocuration.gouv.fr pour remplir une demande en ligne qu'il faut ensuite faire valider dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie dans les deux mois qui suivent.

À noter : pour toutes ces démarches, vous devez connaître le numéro national d'électeur de la personne à laquelle vous donnez procuration. Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales. Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d'une autre commune que la vôtre. Le mandataire (la personne qui reçoit votre procuration) devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.