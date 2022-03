Présidentielle 2022 : la réserve de Bayrou a-t-elle été utile à Le Pen et Zemmour ?

Marine Le Pen et Eric Zemmour seront bien candidats, Nicolas Dupont-Aignan aussi. Tous les 3 ont passé la barre des 500 parrainages. C'était champagne le 1er mars dans les QG d'Eric Zemmour et Marine Le Pen, après des semaines d'appels à l'aide. 620 parrainages validés pour l'ancien journaliste, 503 pour la candidate du RN.

Est-ce que la réserve de parrainages de François Bayrou a servi ?Eric Zemmour assure y être arrivé "sans aucune aide extérieure", tandis qu'un proche de Marine Le Pen est formel : "Nous n'avons pas utilisé le système Bayrou, il était une sécurité".

La liste de 417 parrains de secours revendiqués par François Bayrou n'étant pas publique, difficile d'être catégorique, mais une trentaine de parrains de cette réserve ont bien été enregistrés au Conseil constitutionnel selon nos informations. Il y en a qui sont encore en plein trajet postal, comme celui de François Bayrou pour Marine Le Pen, parti lundi 28 février, mais pas encore arrivé.

Où sont arrivés les trentaines de parrainages ?

Une dizaine pour Marine Le Pen, ce qui lui a permis de franchir les 500 avant la date butoir. 14 chez Eric Zemmour, mais comme il a dépassé les 600 il n'en avait pas besoin en réalité. 5 sont allés chez Jean-Luc Mélenchon qui n'en a pas eu besoin non plus.. Quelques autres ont atterri chez des candidats à moins de 10%. Les maires qui n'ont pas encore envoyé leur parrainage, en attendant de voir si c'était bien nécessaire, vont-ils le faire ? Pas forcément, un ministre estime que c'est l'ensemble des alertes qui a débloqué la situation.

Qu'en est-il pour Taubira et Poutou ?

Avec 181 parrainages, sauf miracle d'ici vendredi 4 mars, elle ne sera pas candidate. Va-t-elle soutenir un autre candidat de gauche ? On en saura plus ce mercredi 2 mars à midi car Christiane Taubira va prendre la parole. Philippe Poutou a 342 parrainages, ce n'est pas gagné, mais pas fini non plus. En 2017 le candidat du NPA avait arraché la qualification grâce à 216 signatures validées le dernier jour. Jean-Luc Mélenchon a annoncé hier qu'il allait lui donner la sienne.