ÉDITO - Présidentielle 2022 : certains candidats rattrapés par leur position sur Poutine

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, une autre bataille a commencé… en France ! Alors que ce vendredi matin les troupes russes bombardent Kiev, chez nous c’est une guerre des archives qui a débuté. Elle vise tous les candidats à la présidentielle, enfin tous ceux qui jusqu’ici se sont montrés parfois ambigus, parfois complaisants envers la Russie de Vladimir Poutine, voire même carrément admiratifs du maître du Kremlin.

Pour ceux-là, l’ouverture du placard à archives est cruelle et depuis jeudi les réseaux sociaux débordent de montages vidéos très peu flatteurs. Éric Zemmour est avant tout visé, il pariait qu’il n’y aurait pas d’invasion russe, mais ce n’est pas ça le problème, à vrai dire il y a encore 36 heures, personne ou presque ne voulait vraiment y croire. Non le problème ça a été de répéter qu’il souhaitait je cite "un Poutine français", que "la Russie n’était pas l’agresseur mais l’agressée", et il y a quelques années, que l’Ukraine "bâtie de bric et de broc", "n’existait pas". Sa constance sur le sujet devient une tache indélébile sur sa campagne.

Marine Le Pen a toujours été très bienveillante à l’égard de Vladimir Poutine, et réciproquement, puisqu’elle avait été reçue au Kremlin, et qu’une banque russe avait accordé en 2014, un prêt de presque 10 millions d’euros à l’époque au Front National. Jean-Luc Mélenchon n’a jamais idolâtré Poutine, mais sa haine de l’OTAN a parfois pu donner l’impression d’une trop grande complaisance envers la Russie et l’Insoumis fait aussi l’objet de ces multiples montages qui circulent sur les réseaux.

Une stratégie payante ?

Des équipes de campagne très organisées sont derrière ces vidéos. Dans le camp d’Emmanuel Macron, une cinquantaine de bénévoles sont chargés d’assurer une veille sur les adversaires du président, et quand il le faut, disons de fouiller dans leurs poubelles, en tout cas dans leurs déclarations passées. Des heures de visionnage d’interviews, de discours, pour y débusquer une ou plusieurs phrases polémiques. Avant qu’une équipe dite de "riposte numérique" puisse éventuellement les faire remonter à la surface.

Même principe chez Les Républicains qui espèrent en profiter pour requinquer Valérie Pécresse dans les sondages. Ça peut marcher mais tout comme pourront fonctionner les attaques contre François Fillon, ancien candidat LR, qui s’accroche à sa place au sein du conseil d’administration d’un groupe pétrolier russe. Ou les attaques contre Emmanuel Macron, qui avait ouvert le château de Versailles à Vladimir Poutine, qui voulait nouer avec lui une relation de confiance, et qui n’y est jamais parvenu.

Les candidats devront s’expliquer, argumenter, débattre, ce temps-là devra exister dans la campagne, ce temps-là viendra. Mais les tirs croisés entre militants cliqueurs à coups de vidéos sur Twitter avaient hier, en contraste avec les images sidérantes qui nous parvenaient à peine d’Ukraine, quelque chose de franchement déplacé.