Présidentielle 2022 : comment les candidats s'adaptent face à la guerre en Ukraine ?

Une campagne électorale bouleversée. Jeudi 24 février, le président russe a lancé une guerre contre son voisin ukrainien. En France, à moins de deux mois de l'élection, c'est un coup d'arrêt dans le marathon présidentiel.

Selon un dirigeant LR contacté jeudi 24 février par RTL, à la question "à quoi cette campagne va-t-elle ressembler ?", la réponse est sans appel. "À rien." Et de comparer avec les régionales de décembre 2015, après les attentats du 13-Novembre. Une situation différente bien sûr, mais cette campagne avait été également percutée par un événement extérieur. "C'est un moment où on entre dans une autre dimension, dit-il, et où on a beaucoup de mal à retrouver le rythme ensuite".



À gauche, Yannick Jadot bouleverse tout. Son meeting de Clermont-Ferrand est annulé ce vendredi et sa visite au Salon de l'Agriculture est reportée. Elle était prévue mardi 1er mars. "Pas d'autre choix que de s'adapter à cette tragédie" confie une écologiste inquiète.

Moins de bouleversements à droite

Valérie Pécresse, elle, maintient son périple en Normandie vendredi et samedi, mais ne s'envolera pas pour la réunion la semaine prochaine. Anne hidalgo aussi change ses plans : au lieu d'aller parler sécurité à Cergy ce vendredi, elle va voir des membres de la diaspora ukrainienne.



Du côté de Marine Le Pen, moins de changements. Il faut dire qu'elle a suspendu mardi 22 février sa campagne de terrain, tant qu'elle n'a pas ses parrainages. "Le monde s'écroule et nous, on cherche des signatures", ironise un de ses proches qui a un "espoir". "Si dans une semaine Poutine a fini, ça n'aura aucun impact sur la présidentielle", se persuade-t-il.

Éric Zemmour lui maintient ses activités, mais un de ses lieutenants avoue avoir "du mal à se projeter". "Tous les candidats redeviennent commentateurs, dit-il, et Emmanuel Macron est acteur de quelque chose qui nous dépasse un peu tous".