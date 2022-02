INVITÉ RTL - 2022 : "Il restera des signatures" pour les candidats en difficulté pour les parrainages, prévient Bayrou

Un parrainage supplémentaire pour Marine Le Pen. François Bayrou a annoncé lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI qu'il accordera son parrainage à la présidentielle à la candidate du Rassemblement national. "Je ne peux pas défendre devant mes concitoyens de toutes opinions l'idée que le président de la République française serait élu dans une élection de laquelle les principaux candidats seraient exclus", a-t-il expliqué.

À l'origine d'une initiative de "banque des parrainages" regroupant selon lui près de 400 élus, François Bayrou a indiqué que cette banque servirait à "sauver" les candidats considérés comme légitimes, c'est-à-dire crédités d'au moins 10% dans les intentions de vote.

Qu'en est-il des autres candidats ? Le président du MoDem a expliqué que le mécanisme de parrainages pourra aussi bénéficier aux autres prétendants engagés dans la course à l'Élysée et en dessous des 10% dans les sondages. "Je pense que l'élection présidentielle serait en danger, si les candidats principaux ne pouvaient pas se présenter (...) Il restera des signatures. La déclaration de garantie d'impartialité sera aussi valable, donc il est possible qu'une partie de ces maires décident de parrainer quelqu'un d'autre", a-t-il expliqué.