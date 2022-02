Présidentielle 2022 : qui sont les élus qui parrainent Zemmour et Le Pen ?

Marine Le Pen et Eric Zemmour

Depuis ce mardi 22 février, Marine Le Pen compte 393 parrainages. En 2017, à dix jours de la date butoir, elle avait 483 signatures, elle était donc en meilleure posture. Le problème, dit un de ses proches, c'est qu'il y a peu de "bonnes surprises" dans ce que reçoit le Conseil constitutionnel : ce sont essentiellement des élus qui avaient promis, et comme le RN n'a pas 500 promesses, ils ne sont pas sereins.

Ce sont des élus RN qui parrainent : les conseillers régionaux, départementaux, les quelques parlementaires. Marine Le Pen n'a que 114 parrainages de maires à ce stade, dont les quelques RN. De son côté, Éric Zemmour n'a pas de bataillon d'élus, mais convainc davantage de maires. Le candidat Reconquête ! en a 320 sur ses 350 parrains validés. Finalement, en 2017, Marine Le Pen en avait 203 pour vous donner une idée.

Mais le compte n'est toujours pas bon pour Éric Zemmour qui a relancé un appel mardi soir car il manquerait "50" promesses. Il y a quelques semaines pourtant, un de ses proches en revendiquait plus de 550. Soit les promesses n'engagent que ceux qui les croient - c'est possible - soit il y a bluff... mais à quel moment de l'histoire ? Difficile à dire. Le juge de paix est le Conseil constitutionnel et il en manque 150. Ce chiffre-là est incontestable.

Dans la réserve de François Bayrou, il y a plus de 200 dépanneurs selon nos informations. Jean-Luc Mélenchon n'a pas l'air de trop en vouloir. Il est à 442 parrainages, donc plus si loin du but. Vendredi matin le patron du MoDem organisera une visioconférence pour que ces pompiers se répartissent les candidats à secourir.