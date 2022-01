Obama : "Il n'y aurait pas eu de Barack, sans Michelle ", confirme Bacharan

Le 4 novembre 2008, Barack Obama devient le président des États-Unis, une élection historique, dont le rayonnement a été mondial.

Cette journée est l’une des plus importantes de l’Histoire des États-Unis et de l’Histoire du XXIe siècle. Aujourd’hui, avec 365 grands électeurs contre 173 pour son adversaire John McCain, Barack Obama est le 44e président des États-Unis, devenant ainsi le premier président noir du pays. "Il y avait beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de larmes (...) et c'est très au-delà du côté démocrate-républicain, c'était vraiment une thérapie pour ce pays dont la suite a montré que ce n'était pas vraiment utile", se souvient Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, et qui a co-écrit avec Dominique Simonnet, Les grands jours qui ont changé l'Amérique.

Et pourtant qu’elle fut longue l’histoire de ce pays fondé sur l’esclavage, ce "péché originel" comme l’appelait Barack Obama, qui n’avait que 3 ans lorsque Lyndon B. Johnson mit fin à la ségrégation raciale. "Il y avait vraiment une catharsis pour le pays de l'esclavage, de la ségrégation, et qui avait à une grande majorité, choisit un président noir", poursuit Nicole Bacharan.

L'Obamania, elle était mondiale Nicole Bacharan

"Au-delà de l'Histoire, au-delà des couleurs de peaux, au-delà des divisions, on peut se réunir pour le bien du pays. Mais, ça a marché dans le reste du monde, c'était vraiment un espoir de réconciliation. L'Obamania, elle était mondiale pour une grande partie du monde", ajoute la journaliste et auteure.

La force de Michelle Obama

L'Obamania avait commencé un peu plus tôt que le 5 novembre 2008, c'est pour cela que l'on parle de rayonnement planétaire. On a tous ressenti même à distance, cette émotion palpable. Est-ce que ça tient aussi à la personnalité de Barack Obama ? demande Flavie Flament. "Bien sûr. Il y avait une magie Obama. Après il y a des choses qu'il a réussies, des choses qu'il a ratées, le bilan, c'est toujours plus compliqué", répond Nicole Bacharan.

"Il a ce charisme, ce sourire dingue, cette famille aussi extrêmement photogénique", ajoute-t-elle. Justement, on sent tout de suite la patte Obama bien avant l'élection. Le jour de l'élection, c'est le jour aussi où il rend hommage à son épouse Michelle Obama, son pilier. Il n'y aurait pas eu de Barack sans Michelle, résume Flavie Flament. "Je suis même sûre de ça alors que curieusement, elle était contre qu'il se lance en politique. C'est une femme qui tenait beaucoup à sa vie privée, qui a passé beaucoup de temps à élever ses deux filles, ce n'était pas son idéal dans la vie", raconte Nicole Bacharan.

"Mais c'est vraiment elle qui l'a ancré dans la communauté noire, qui l'a ancré aux États-Unis, car il a un parcours très éclaté. C'était quelqu'un d'un peu perdu dans sa jeunesse. D'une certaine manière, c'est une maîtresse-femme et c'est vraiment elle qui l'a structurée", décrit encore la journaliste. Sans Michelle, Barack ne serait jamais à la présidentielle américaine, explique-t-elle encore, "elle était la personne que les conseillers devaient convaincre. Rien ne se faisait sans elle."

