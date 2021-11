États-Unis : "Donald Trump a menti toute sa vie", assure Nicole Bacharan

Si Donald Trump a remporté les élections en novembre 2016, il n'a été investi qu'en janvier 2017. Selon le protocole, Trump jure sur la Bible et prête serment devant le président de la Cour Suprême.

D'ordinaire, on voit beaucoup de stars pour l'investiture, car c'est un moment de fête. On se souvient pour celle de Barack Obama, qui était un évènement historique, de la présence de Beyoncé et d'Aretha Franklin et Alicia Keys. Pour Donald Trump, il y avait Jackie Evancho, 16 ans, ex-candidate de télé-crochet.

"Personne ne voulait y aller. Même Melania Trump avait eu beaucoup de mal à trouver un couturier pour lui dessiner et lui préparer ses tenues pour l'investiture", révèle Nicole Bacharan, historienne et politologue. "Et pendant le discours, de sources sûres, je peux vous dire que George W. Bush, assis à côté d'Hillary Clinton est venu en serrant les dents et m'a dit : 'Mais, c'est quoi toutes ces conneries ?' Donc vraiment cela ne ressemblait à rien et cela faisait peur", poursuit-elle.

Il a menti toute sa vie Nicole Bacharan

"La foule n'était pas très dense et à partir de là, on est rentré dans le déni de la réalité : Trump a affirmé qu'il y avait plus de monde que pour Obama en 2009", ajoute Nicole Bacharan. "Il a menti tout le temps, il a menti toute sa vie en fait (...) Il a un ego complètement surdimensionné et extrêmement fragile. C'est-à-dire que la moindre critique est insupportable, il ne peut pas l'encaisser donc il déclenche tout de suite la riposte nucléaire si j'ose dire pour annihiler les adversaires, les moindres opposants", conclut-elle. "On a eu l'impression d'assister à une sorte de parodie, de triste farce aux États-Unis", avec cette arrivée de Trump à la Maison Blanche ajoute Flavie Flament.

