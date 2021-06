"We The People" : la nouvelle série Netflix de Barack et Michelle Obama

publié le 04/06/2021 à 00:27

Barack et Michelle Obama ont annoncé mercredi 2 juin la sortie prochaine de leur nouvelle série pour enfants We The People, dont ils sont les producteurs. Ce programme de 10 épisodes, "combine musique et animation" et a pour but de sensibiliser les jeunes Américains à l'éducation civique de leur pays.

Cette série destinée aux enfants, comprend des morceaux originaux interpretés par des artistes tels que HER, Janelle Monáe, Brandi Carlile, Lin-Manuel Miranda, Adam Lambert, Bebe Rexha, Andra Day et la poétesse Amanda Gorman, a précisé la plateforme sur son compte Twitter.

We The People a pour objectif "d'éduquer une nouvelle génération de jeunes Américains sur l'éducation civique américaine de base", a précisé Netflix dans son communiqué. La série sera diffusée à compter du 7 juillet prochain. Pour patienter, le trailer de cette série haute en couleur est d'ores et déjà disponible.

Features original songs performed by H.E.R., Janelle Monáe, Brandi Carlile, Lin-Manuel Miranda, Adam Lambert, Bebe Rexha, Andra Day, and poet Amanda Gorman. Out 7/4 pic.twitter.com/3yWiVX4TRC — Netflix (@netflix) June 2, 2021