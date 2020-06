Meghan et Harry rejoignent l'agence de communication des Obama et des Clinton

publié le 26/06/2020 à 06:22

Meghan et Harry poursuivent leur installation aux États-Unis, où ils ont élu domicile en mars dernier. Comme le révèle le média américain le Los Angeles Times, informé par une source, le couple a engagé l'agence Harry Walker à New York pour ses prochains engagements publics.

Le couple, dont les moindres mouvements et prises de paroles sont scrutés à la loupe, compte participer à des discussions avec des associations, des sociétés et des communautés, explique la source qui a préféré rester anonyme. En choisissant cette agende Harry Walker, Harry et Meghan rejoignent leur liste de clients très connus, comme les Obama, les Clinton, Oprah Winfrey et Jane Goodall, précise le média américain.

Les prises de paroles en public pour Meghan et Harry pourront être lucratives pour le couple, comme l'explique le Los Angeles Times. Barack Obama aurait gagné 400.000 dollars lors d'un discours en 2017 tandis que les Clinton recevaient 250.000 dollars à chaque apparition publique en 2014. Il n'est pas encore précisé quelles seront les "prestations" du duc et de la duchesse de Sussex. Cependant, selon la source du couple, ils se concentreront sur les questions sociales, l'égalité des sexes, la santé mentale et les préoccupations environnementales.