Mission Apollo 11 : qu'ont laissé Armstrong et Aldrin sur la Lune ?

Le premier pas de l'Homme sur la Lune c'est celui de Neil Armstrong le 21 juillet 1969. En-dehors de cette grande première, quel était le but de cette Mission Apollo 11 ?

"Outre démontrer la suprématie des États-Unis en matière technologique, c'était avant tout de montrer qu'on pouvait le faire", explique Olivier Sanguy, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'espace, au micro de Jour J. "Pour montrer à quel point ce n'était pas gagné du tout : Richard Nixon, le président des États-Unis avait un discours préparé en cas de décès des astronautes. On en était là", ajoute-t-il.

Il y avait aussi un but scientifique dans cette histoire, ajoute Flavie Flament. "Pendant les 2h30 où ils ont marché sur la Lune, ils ont déposé des instruments, ils ont fait des récoltes, une vingtaine de kilos de morceaux de la Lune", poursuit Olivier Sanguy. "À l'époque ils suivaient tellement les procédures, que quelque part, ils pouvaient passer à côté de l'événement", résume le responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'espace.

Les poubelles des astronautes sur la Lune

Sur la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont laissé un drapeau américain, "des instruments scientifiques, le premier étage du module lunaire qui en fait est en deux parties", décrit Olivier Sanguy, mais aussi "des poubelles, parce que le moindre gramme comptait. D'ailleurs la première chose qu'ils mis sur la Lune, ils ont ouvert la porte et ils ont jeté tout ce qui n'était pas nécessaire pour repartir". Il y a eu aussi "beaucoup de symboles pour rendre hommage aux cosmonautes, comme on disait à l'époque, il y a eu un disque avec des discours de chefs d'États", ajoute-t-il.

Et que reste-t-il maintenant ?

Que sont devenus tous ces objets laissés sur la Lune ? Personne n'y est retourné depuis 1972, décrit Flavie Flament. "Ça a peu bougé, parce qu'il n'y a pas de vent sur la Lune, donc les empreintes sont toujours là. Ce qu'il faut savoir c'est que le drapeau d'Apollo 11est tombé à cause du souffle du décollage, c'est Buzz Aldrin qui l'a dit (...)", répond Olivier Sanguy. Quant au drapeau, il est devenu blanc, comme le drapeau de la Paix, car les ultra-violets du Soleil sont passés dessus, conclut-il.

