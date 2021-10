Passe sanitaire : "On ne veut pas de ségrégation dans notre public", explique Akhenaton

Akhenaton et le groupe IAM sur scène en 2015

Depuis plusieurs mois déjà, Akhenaton, rappeur phare du groupe IAM, s'est fait remarquer pour son opposition au passe sanitaire, et à la vaccination obligatoire. Alors que son groupe s'apprête à lancer sa tournée, une décision forte a été prise : rembourser les tests PCR et antigéniques pour les spectateurs non-vaccinés.

"On est très préoccupés par ce qui est écrit sur les frontons de nos bâtiments en France : 'Liberté, Égalité, Fraternité', explique l'artiste, au micro de RTL. Pour assurer l'égalité, on va prendre à notre charge les tests antigéniques ou PCR pour permettre aux gens qui ne sont pas vaccinés de se faire dépister."

Selon Akhenaton, le déremboursement des tests entraîne "une tarification inégalitaire" pour les concerts. "Les vaccinés ont juste à payer leur place, les non-vaccinés doivent rajouter 44 euros de test. On a décidé, avec le groupe, en accord avec nos convictions, de remplacer la Sécurité sociale dans le cadre de cette tournée".

Le musicien explique s'être "toujours prononcé avec clarté et délicatesse contre le passe sanitaire et la vaccination obligatoire" et refuse qu'il y ait une "ségrégation dans [notre] public".