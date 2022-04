Macron réélu : la liste des potentiels Premiers ministres ne cesse de s'allonger

Depuis sa victoire le 24 avril dernier, Emmanuel Macron est à La Lanterne. Il analyse les résultats pour surtout en tirer des enseignements au plus tôt, car il devra nommer un Premier ministre assez vite. Son profil en dira beaucoup sur l'orientation politique qu'il souhaite donner aux premiers mois de son nouveau quinquennat.

Ce 25 avril au matin, un secrétaire d'État expliquait qu'Emmanuel Macron souhaitait "choisir une femme" pour le poste de Premier ministre. Est-ce un scénario envisageable ? Ce n'est pas confirmé, mais c'est une tendance forte. Un Ministre confie à RTL que "le chef de l'État est très tenté de nommer une femme à Matignon".

Macron n'est pas du genre à étaler ses états d'âme même devant ses plus proches collaborateurs. Ce qui est certain, c'est qu'une partie de son entourage fait pression et très fortement. "Son équation est trop masculine", tacle même un stratège de la majorité qui explique que le président a sous la main, différents profils techniques, politiques et expérimentés.

Est-ce qu'il y a déjà des noms qui circulent ?

Il y a surtout le nom d'Élisabeth Borne, la ministre du Travail qui circule. "Elle est de gauche, elle est expérimentée et elle saura mener parfaitement la réforme des retraites", explique un fidèle du président. Un membre du gouvernement ajoute "qu'elle n'est pas clivante et qu'elle ne fait pas peur aux électeurs de droite comme de gauche" et ça c'est un plus forcément avant les élections législatives qui s'annoncent.

Emmanuel Macron a aussi des solutions sur sa droite : Nathalie Kosciusko-Morizet, l'ancienne Ministre de Nicolas Sarkozy ou Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne.

Est-ce qu'il a déjà décidé si le futur Premier ministre viendrait de la gauche, de l'écologie ou de la droite ? C'est un sacré casse tête et le choix en dira beaucoup sur ce le message qu'il voudra faire passer aux Français. À Figeac, le 22 avril dernier, Emmanuel Macron confiait à RTL, qu'il n'avait pas encore décidé.

La liste des Premiers ministrables ne cesse de s'allonger : Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin sont jugés les plus crédibles. Julien Denormandie aussi fait partie de la short liste, un fidèle parmi les fidèles qui pourraient rassurer Emmanuel Macron. Un membre du gouvernement lance aussi le nom de François Baroin. Enfin si le président choisit d'envoyer un message fort pour le climat, il pourrait penser selon plusieurs proches à l'ancien Ministre Pascal Canfin, passé par Europe Ecologie les Verts.