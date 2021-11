Association des maires de France : qui sont les deux candidats en lice ?

David Lisnard (au fond) et Philippe Laurent sont les deux candidats en lice pour la présidence de l'AMF.

Les maires ont rendez-vous ce mardi et mercredi pour le 103ème Congrès de l'association des maires de France (AMF). Mais cette fois-ci, les 34.000 maires Français devront élire un nouveau représentant. En effet François Baroin, l'actuel président de l'association a décidé de ne pas briguer un troisième mandat.

Pour lui succéder, deux maires sont candidats : le maire LR de Cannes (Alpes-Maritimes) et vice président de l'AMF David Lisnard, en tandem avec le maire socialiste d'Issoudun (Indre) André Laignel face au maire UDI de Sceaux (Hauts-de-Seine) Philippe Laurent.

Pour se faire élire, les deux candidats passeront un grand oral avant l’élection. Les candidats espèrent juste que la participation sera plus forte qu’en 2017, où seuls 2.000 élus s’étaient exprimés.

David Lisnard, le successeur naturel

David Lisnard est maire de Cannes depuis 2014 et a été réélu l'année dernière pour un second mandat. Déjà vice-président de l'AMF, l'homme de 52 ans peut se targuer du soutien de François Baroin et fait figure de favori. Il mène une liste avec le maire PS d'Issoudun André Laigne. Leur liste est considéré comme anti-macroniste.

Le maire de Cannes fait partie des figures qui ont émergé durant la crise du coronavirus. Il s'est notamment beaucoup montré sur les réseaux sociaux en train de distribuer des masques dès le mois de février ou plus récemment en ouvrant la vaccination aux plus de 50 ans avant l'ouverture nationale.

Mais si cette crise l'a révélé aux yeux du grand public, David Lisnard n'est pas un inconnu pour autant. Membre de la droite depuis le milieu des années 1980, il s'était signalé en 2016, comme d'autres maires, en interdisant le port du Burkini sur les plages de Cannes après l'attentat de Nice.

Philippe Laurent, le candidat "préféré" de la majorité

Philippe Laurent n'est pas un "professionnel" de la politique, puisqu'il a longtemps été consultant chez Renault ou professeur au Conservatoire national des arts et métiers, mais le candidat à la présidence de l'AMF est présent depuis très longtemps dans le paysage politique français. Il est maire de Sceaux depuis 2001, secrétaire général de l'AMF depuis 2014, et vice-président (pour la deuxième fois) de la Métropole du Grand Paris depuis 2020.

Philippe Laurent se présente comme candidat sans étiquette. En 2007, il ne rejoint ni le Modem, ni le Nouveau Centre lors de la création des deux partis, alors qu'il se revendique centriste. Il se présente d'ailleurs lors de plusieurs élections comme candidat sans étiquette. Ce n'est qu'en 2014, lors des élections municipales qu'il rejoint un parti. Il est en effet investi par l'Union des démocrates indépendants (UDI).

S'il ne se revendique pas proche d'Emmanuel Macron, qu'il n'avait pas hésité à critiquer sur son "centralisme", Philippe Laurent est aujourd'hui le candidat "préféré" de la majorité, qui préférerait voir gagner l'homme de 67 ans plutôt que David Lisnard. Si succès il y avait, Emmanuel Macron signerait une victoire capitale face à la droite à 6 mois de l'élection présidentielle. Pour cela, de nombreux proches du gouvernement ou des maires "macronistes", comme Karl Olive, le maire de Poissy, ont rejoint sa liste.