Présidentielle 2022 : Bruno Le Maire n'exclut pas l'usage du 49-3 sur la réforme des retraites

C'est une mesure qui fait grincer les dents de nombreux Français. La réforme des retraites figure parmi les plus importants projets d'Emmanuel Macron. Le président fraîchement réélu pour un second mandat souhaite ainsi décaler l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 à l'horizon 2028, puis à 65 ans d'ici 2031.

Face à l'opposition rencontrée, le gouvernement pourrait être tenté par le 49-3, un article de la Constitution qui permet au gouvernement de faire passer un texte sans vote, avec engagement de sa responsabilité. Celui-ci a notamment été utilisé par Manuel Valls en 2016 pour la loi Travail.

"Je ne peux pas donner cette garantie (de ne pas faire usage du 49-3, ndlr), je ne le souhaite pas c'est certain", a répondu Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la relance de la France ce lundi 25 avril dans le studio de Franceinfo. "J'ai toujours dit que cette réforme devait faire l'objet, le plus possible, de discussions et de dialogues avec l'espoir de parvenir à un compromis", a-t-il ajouté.