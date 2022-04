À peine l'élection présidentielle passée, les regards se tournent déjà vers les législatives. Pour la désignation des 577 députés, les Français seront appelés aux urnes les 12 et 19 juins. Les Français de l'étranger et ceux de Polynésie Française voteront avec une semaine d'avance.

Ces élections permettent de déterminer la famille politique qui aura la majorité parlementaire, pour appuyer les décisions du président, ou alors constituer un contre pouvoir et provoquer une cohabitation. Depuis 2002, et l'alignement des calendriers entre le quinquennat présidentiel et celui du mandat des députés, il n'y a pas eu de cohabitation en France. Chaque président a donc pu bénéficier d'une majorité à la chambre basse pour épauler sa politique.

En juin, les Français devront choisir, circonscription par circonscription, quel député les représentera pour les cinq prochaines années. L'objectif visé par les différentes familles politiques est la majorité absolue, c'est-à-dire au moins 289 députés. Cette majorité absolue permet d'appliquer son programme sans négocier avec les autres bords politiques.