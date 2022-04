"Ces dernières années, la droite a vécu sur des anciennes victoires qui, au final, n'ont provoquées que nos échecs", confie le secrétaire général du parti Les Républicains au micro de RTL. Une droite "populaire" qui s'inspire d'elle-même. Interrogé sur l'inspiration qu'a pu être Nicolas Sarkozy, Aurélien Pradié s'exclame qu'il "faut tourner des pages".

"Nicolas Sarkozy a fait un choix différent de celui d'une droite indépendante et libre aujourd'hui", continue-t-il. "Peut-être que c'est aussi un des drames de la droite française depuis quelques années, c'est qu'elle a un vécu des anciennes victoires, qui au final n'ont provoqué que nos échecs", soutient-il.

"Il faut reconstruire quelque chose et réinventer quelque chose. On est les héritiers de plusieurs grands présidents de la République. Mais désormais il faut tracer nos chemins et arrêter de se sentir enfermé par les héritages des uns et des autres", affirme Aurélien Pradié.

Il s'agit simplement de réincarner une droite moderne Aurélien Pradié, le secrétaire général du parti Les Républicains.

"Les Français ont aujourd'hui besoin de comprendre ce qu'une nouvelle génération peut dire à droite sans être dépositaire de je ne sais qui", détaille le secrétaire général du parti Les Républicains. "Aujourd'hui, tous les partis politiques sont en train de faire leurs mues, y compris de génération", observe-t-il.

"Il ne s'agit pas de virer les uns pour les remplacer par les autres", assure le secrétaire général du parti Les Républicains. "L'idée c'est de dire : à droite, nous avons une nouvelle génération. Utilisons cette chance. Mélenchon le fait, Le Pen le fait, Macron l'a fait d'une certaine manière. La droite ne peut pas être la seule à ne pas le faire. Et je pense que c'est une chance formidable", argumente-t-il. Puis il conclut : "Il s'agit simplement de réincarner une droite moderne".