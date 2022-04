Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron pourra-t-il vraiment gouverner ?

Le sujet du jour. Ce dimanche 24 avril 2022, Emmanuel Macron est réélu et renouvelle ainsi son quinquennat. Entre les voix pour contrer l'extrême droite et le taux d'abstention exponentiel du second tour, la victoire du président LREM interroge quant aux capacités de gouverner du président. Dans un paysage politique fracturé, la réélection du président laisse un gout amer à une France divisée.

Pourquoi on en parle ? Emmanuel Macron pourra-t-il vraiment gouverner ? Peut-on réellement dire qu'Emmanuel Macron est "mal élu" ? Peut-on mesurer ce que représente le vote barrage dans la réélection du président LREM ?

L'analyse. "Ce concept de 'mal élu' est à prendre avec des pincettes, on est élu ou on ne l'est pas. Et même avec 50% plus une voix, ça suffit à gagner une élection. Si on regarde les chiffres, en nombre de voix, il en fait moins qu'il y a cinq ans mais on est presque à dix-neuf millions de voix, en suffrage exprimé, on ne peut pas non plus dire que les chiffres soient dramatiques. Quand on regarde le pourcentage des inscrits, quand on tient compte des abstentionnistes, là le total d'Emmanuel Macron est autour de 38,5% des inscrits. C'est moins bien que François Hollande, il n'y a que Georges Pompidou qui avait fait pire en 1969", explique William Galibert, du service politique de RTL.

