INVITÉ RTL - Réforme des retraites : le recours au 49-3, un "faux débat", assure Blanquer

Jean-Michel Blanquer en opération déminage. Les réactions se sont multipliées ce lundi dans l'opposition, de LR à LFI, après que le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a dit ne pas pouvoir exclure un éventuel recours au 49-3 pour la réforme des retraites.

"Je ne peux pas donner cette garantie, je ne le souhaite pas, ça c'est certain. J'ai toujours dit que cette réforme devait faire l'objet le plus possible de discussions et de dialogue avec l'espoir d'aboutir à un compromis", a affirmé le locataire de Bercy sur France Info.

Invité de RTL Soir ce lundi 25 avril, au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, le ministre de l'Éducation nationale a pour sa part démenti toute volonté de passer en force du côté du gouvernement, allant jusqu'à parler d'un "faux-débat". Bruno le Maire "n'a absolument pas dit qu'il fallait avoir recours au 49-3", a affirmé Jean-Michel Blanquer.

"Il est très clair que la réforme des retraites, et le président a été très clair (...), c'est évidemment une vaste concertation qui doit caractériser l'amont de cette réforme. C'est évident". "Bruno Le Maire n'a pas dit autre chose", a encore insisté le ministre de l'Education nationale.