Macron réélu : report de voix, grandes et petites villes, Outre-mer... Qui a voté quoi ?

Un second mandat, certes, mais une stratégie de profil bas. Emmanuel Macron a été réélu, dimanche 24 avril dans un contexte très différent de celui de 2017. Une victoire en demi-teinte qui s'est ressentie dans sa première prise de parole, dans la foulée de la publication des résultats, au Champ de Mars à Paris. "Je ne suis pas le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous", a-t-il notamment déclaré.

Ses opposants politiques ont, quant à eux, renforcé leurs arguments à l'encontre du président réélu. Marine Le Pen a évoqué une "victoire éclatante" pour le Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon a estimé qu'Emmanuel Macron était "le plus mal élu des présidents de la Ve République".

Mais qu'en est-il dans le détail ? RTL.fr analyse les chiffres du second tour de l'élection présidentielle, selon l'étude Harris Interactive x Toluna pour RTL et M6.

1. L'abstention record

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il s'élève à 28% des inscrits. Au micro de RTL, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, explique qu'il y a "deux phénomènes essentiels" à observer.

"Le premier est assez classique, structurel : on a une baisse de la participation depuis le record post-2002, en 2007. Depuis, on a une érosion qui est assez continuelle", note-t-il. Il ajoute que "le deuxième élément c'est qu'il y a une abstention de plus en plus voulue, c'est à dire une partie de l'électorat qui ne se reconnaît pas forcément dans cette offre politique de second tour. On pense évidemment à une partie de l'électorat Mélenchon".

2. Le choix des électeurs de Mélenchon

Justement, les électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour ont été au cœur des opérations séduction tant pour Emmanuel Macron, que pour Marine Le Pen. Selon notre étude, 75,8% des électeurs du leader de la France insoumise ont choisi de glisser un bulletin pour Emmanuel Macron dans l'urne. 24,2% ont opté pour Marine Le Pen.

Dans le reste de la gauche, les électeurs qui ont voté pour le candidat communiste au premier tour Fabien Roussel sont 80,2% à avoir choisi Emmanuel Macron et 19,8% en faveur de Marine Le Pen. 88,6% des électeurs de Yannick Jadot ont voté pour le président au second tour et 11,4% pour la candidate Rassemblement national. Côté Anne Hidalgo, 86,1% des électeurs PS ont suivi la consigne de vote et ont voté pour le chef de l'Etat. 13,9% ont tranché en faveur de Marine Le Pen.

3. Près de 30% des électeurs de Pécresse ont choisi Le Pen

Au premier tour de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse n'a obtenu que 4,78%. Un score historiquement faible pour Les Républicains. Au second tour, le choix de ses militants a été attentivement scruté car il traduit l'inclinaison politique que pourrait prendre le parti en pleine reconstruction.



Résultats : 71,9% des électeurs de Valérie Pécresse ont donné leur voix à Emmanuel Macron au second tour. 28,1% ont décidé de glisser un bulletin Marine Le Pen dans l'isoloir. Pendant l'entre-deux-tours, la candidate LR avait indiqué qu'elle allait voter pour le président sortant, sans forcément donner de consigne de vote à ses sympathisants.

4. Macron a remporté 55% des suffrages catholiques

Les musulmans ont massivement voté pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection à 85%, selon une enquête Ifop pour La Croix et Le Pèlerin. Au premier tour, ils avaient massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon (69%).



Les catholiques ont voté, en suivant le même comportement électoral que les Français, puiqu'ils ont désigné Emmanuel Macron à 55%. La participation, parmi l'électorat catholique, est plus forte que chez l'ensemble des inscrits en France (79%, contre 71,8%), selon cette étude. Cette proportion est de 70% chez les protestants mais tombe à 58% chez les musulmans.



Au premier tour le 10 avril, les candidats d'extrême droite avaient obtenu 40%, en additionnant les votes des catholiques en faveur de Marine Le Pen, Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, soit plus que l'ensemble des Français (32,5%).

5. Dans le détail

Il y a cinq ans, Marine Le Pen n'était pas parvenue à arriver en tête des suffrages à l'échelle des régions. Cette fois-ci, la candidate RN en a décroche trois. Elle a atteint son meilleur score en Corse avec 58,08%, dans les Hauts-de-France 52,14% et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur avec 50,48%.



Emmanuel Macron s'est imposé dans dix des treize régions métropolitaines. Il a enregistré son meilleur score en Île-de-France avec 73% des suffrages, suivie par la Bretagne avec 66,6% et les Pays de la Loire où il a obtenu 64,92%.



Concernant les départements, le président sortant est arrivé en tête dans 73 départements métropolitains sur 96. Dans le détail, Emmanuel Macron a recueilli 85,1% des voix à Paris, devant les Hauts-de-Seine (80,39%) et le Val de Marne (74,48%).



En 2017, Marine Le Pen, qui l'avait emporté dans l'Aisne et le Pas-de-Calais. Cinq ans plus tard, elle en conquiert 21 de plus pour atteindre 23 en 2022. Elle frôle la barre des 60% dans l'Aisne, devant la Corse-du-Sud (58,31%), la Haute-Corse (57,87%) et le Pas-de-Calais (57,51%). Elle réalise des gains importants en Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est et décroche pour la première fois les départements du Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne.

6. Quid des grandes, moyennes et petites villes ?

Si les grandes villes ont choisi de mettre Emmanuel Macron en tête dans les bureaux de vote, Marine Le Pen s'impose dans les villes de taille moyenne. La candidate RN remporte 15,3% des villes entre 50.000 et 100.000 habitants, 17,09% de celles entre 20.000 et 50.000 et 25,91% de celles entre 10.000 et 20.000. Elle arrive en tête notamment à Calais (61,66%), Ajaccio (58,80), Fréjus (56,72), Béziers (54%), à Bruay-la-Buissière, Hénin-Beaumont, Lens, Bastia et Menton.



Quid des petites communes ? Là encore, Marine Le Pen opère une percée. Dans les communes entre 1.000 et 5.000 habitants, elle en gagne 42,21%. Concernant les villages allant jusqu'à 1.000 habitants, elle en remporte plus de la moitié avec 57,19%. En revanche, en termes de voix, elle ne l'emporte que d'une courte tête (51,32%) dans ces petites localités.

7. Le Pen en tête à Colombey-les-Deux-Eglises et Prades

Emmanuel Macron a atteint 100% des voix dans trois petits villages, contre 26 il y a cinq ans. Dans Le Clat dans l'Aude, il a recueilli 25 voix, un seul électeur ayant voté blanc. A Baren en Haute-Garonne, il a recueilli 6 suffrages sur six exprimés (2 blancs). A Caubous, localité du même département, il en a enregistré 3 sur 3 (3 blancs).



Même exercice côté Marine Le Pen. La candidate RN a obtenu a obtenu 100% des voix à Ornes dans la Meuse, comme en 2017, commune où elle a obtenu 7 voix sur 7 (aucun blanc). Elle s'impose dans la commune où résidait Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises en Haute-Marne, avec 56,73% des voix, mais aussi à Prades, la ville de Jean Castex (51,33%).

8. En tête dans les territoires d'Outre-mer

Marine Le Pen réalise un carton dans huit territoires d'Outre-mer, dont sept qui avaient massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Elle l'a emporté à 69,60% en Guadeloupe, 60,87% en Martinique, 60,70% en Guyane, 55,42% à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ainsi qu'à la Réunion (59,57%), à Mayotte (59,10%) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (50,69%).



Emmanuel Macron s'est, pour sa part, imposé dans le Pacifique-Sud, obtenant 61,04% en Nouvelle-Calédonie, 51,80% en Polynésie française et 67,44% à Wallis et Futuna.