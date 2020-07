publié le 04/07/2020 à 08:51

Jean Castex est désormais Premier ministre. Avec ce choix d'un profil plus technique, moins politique et moins populaire que l'était Édouard Philippe, Emmanuel Macron a su être à nouveau en première ligne. On a entendu l'opposition de la droite ainsi que de la France Insoumise soulignant le manque d'expérience de Jean Castex.

Ce dernier va donc devoir s'imposer et cela commence par la formation de son gouvernement qui sera scruté. Le nouveau casting devrait être bouclé en début de semaine prochaine, dernier délai. Des échanges sont prévus tout le week-end entre Emmanuel Macron et Jean Castex.

Le président a promis de se réinventer et verdir son action. Mais on ne peut pas dire que l'arrivée de son nouveau Premier ministre, homme de droite, en soit la preuve. Il va donc falloir trouver ceux qui pourront incarner ce changement.

Blanquer à la tête de la Culture, Castaner remplacé ?

Pour incarner ce tournant vert dans le nouveau gouvernement, les noms des écologistes Laurence Tubiana, économiste, et Pascal Canfin, eurodéputé LaREM sont cités, sans provoquer l’enthousiasme. Le nouveau gouvernement devrait mettre en avant quelques figures à la tête de grands ministères, entourés de secrétaires d'État aux rôles beaucoup plus techniques. Jean-Michel Blanquer pourrait hérité d'un grand ministère Éducation et Culture.

À Bercy, Gérald Darmanin devrait prendre du gallon. Tout comme Laurent Nuñez, secrétaire d'État à l'Intérieur qui pourrait remplacer Christophe Castaner. À moins que Frédéric Péchenard, ancien patron de la Police nationale et autre possible transfuge de la droite ne lui ravisse le poste.

À écouter également dans ce journal

Suppression d'emploi - Daimler-Mercedes a annoncé la mise en vente de son usine Smart de Hambach en Moselle. Une nouvelle que craignent les 1.600 salariés et sous-traitants sur le site. Bruno Le Maire fait pression sur l'entreprise et appelle le constructeur allemand "à garder toutes les options ouvertes, u compris elle de conserver le site" franco-allemand.

Marseille - Journée décisive ce samedi 4 juillet. Les conseillers municipaux vont voter ce matin à 9h30 pour élire le successeur de Jean-Claude Gaudin. L'Union des gauche était arrivé en tête devant la droite mais sans pour autant avoir de majorité absolue. Tout va dépendre de Samia Ghali, ancienne du PS qui réclame pour apporter son vote à la gauche un poste de 1re adjointe, qui lui a été refusé.

États-Unis - 57.000 contaminations hier en une seule journée., c'est un nouveau record pour le pays. Le coronavirus touche désormais le cercle familial de Donald Trump. Le New York Times a notamment révélé que la compagne de son fils aîné Donal Trump Junior, Kimberly Guilfoyle, a été testée positive à la maladie. Elle a par ailleurs assisté hier au meeting du président au Mont Rushmore, dans le Dakota du Sud.