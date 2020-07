Remaniement : ce qu'il faut retenir de la première intervention de Jean Castex

publié le 03/07/2020 à 21:23

Jean Castex, 55 ans, ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy et maire Les Républicains de Prades a été nommé Premier ministre et la passation de pouvoir a eu lieu vers 18h. Retour sur sa première intervention télévisée à 20h.



Le nouveau Premier ministre a tout d'abord dévoilé le programme qui sera le sien dans ces prochaines semaines : "Faire face à la crise, comme nous l'avons fait pour la crise sanitaire, faire face à la crise économique qui s'annonce", résume-t-il. Mais Jean Castex a souhaité préciser sa méthode pour faire avancer le pays : "Avant de donner les solutions, je souhaite que l'on en discute avec la Nation, avec les partenaires sociaux, dans les territoires."

Élu local, il a aussi insisté sur la place des territoires, notamment en matière d'écologie, en assurant que "l'écologie n'est pas une option." Celui qui se décrit comme un "gaulliste social", a ensuite détaillé certaines de ses valeurs : "la laïcité" ou "l'autorité gardienne des libertés fondamentales".

Un gouvernement désigné dès la semaine prochaine

Enfin, sur les procédures judiciaires ouvertes contre des membres du gouvernement, dont l'ex premier ministre Édouard Philippe et le ministre de la santé Olivier Véran, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, Jean Castex a refusé de se prononcer sur le fond. Il a toutefois estimé que qu'il ne savait pas "si c'est ainsi que nous progresserons collectivement. Qu'il faille tirer tous les enseignements de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, c'est naturel. Le Parlement va le faire."

Avant d'ajouter : "Mon seul témoignage ce soir, c'est que j'ai vu le premier ministre Édouard Philippe à l'oeuvre pendant ces semaines, depuis début avril. J'ai vu un homme tout à sa tâche, dévoué à l'intérêt général. Un homme qui n'a pas ménagé les moyens de l'État pour agir", a-t-il salué sur le plateau de TF1.



Le nouveau Premier ministre Jean Castex a ensuite annoncé qu'il ferait son discours de politique générale "en milieu de semaine prochaine" au Parlement et qu'il ferait "tout pour" former son gouvernement avant lundi. "Le président de la République, comme moi-même, dans ce contexte, souhaitons aller vite pour désigner le plus vite possible le gouvernement", a-t-il dit. Interrogé sur TF1 pour savoir si ce serait avant lundi, il a répondu : "Nous ferons tout pour".