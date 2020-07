et AFP

publié le 03/07/2020 à 19:30

Jean Castex, qui vient d'être nommé Premier ministre, a démissionné des Républicains dans une lettre reçue vendredi 3 juillet au matin par le parti, a confirmé Les Républicains.

"Nous avons reçu ce matin par la poste le courrier" où Jean Castex demande "à retirer son adhésion et à suspendre les prélèvements", a-t-on précisé. Le maire de Prades (Pyrénées-Orientales) ne donne aucune explication dans son courrier, a-t-on précisé de même source.

Le président de LR Christian Jacob avait précédemment indiqué que Jean Castex "avait pris ses distances ces derniers jours", et que "de fait, à partir du moment où il s'inscrit dans la politique menée par Emmanuel Macron, bien évidemment il n'est plus aux Républicains". "En matière de trahisons, on a donné déjà", avait-il ajouté.

Jean Castex succède à Édouard Philippe, un autre transfuge des Républicains désormais accusé de trahison dans sa famille d'origine. "Les Français en ont marre de ceux qui privilégient leur carrière plutôt que leurs convictions", a déclaré le numéro 2 de LR Guillaume Peltier pour qui cette nomination est une "clarification". "Emmanuel Macron est définitivement le président d'une République des hauts fonctionnaires et des énarques en laquelle les Français n'ont plus confiance", a-t-il ajouté.

La lâcheté politique est devenue une banalité Aurélien Pradié, secrétaire général de LR. Partager la citation





Pour le secrétaire général de LR Aurélien Pradié "la lâcheté politique est devenue une banalité" et Jean Castex "entre dans cette logique ultra coupable qui consiste à installer dans notre démocratie l'idée que tout se vaut". Mais "ce n'est pas productif dans l'opinion", a-t-il ajouté, en soulignant que le nouveau chef du gouvernement n'était "pas une figure tutélaire de la droite". Il n'est "pas identifié comme de droite" auprès du grand public et il "n'a jamais exercé de responsabilités" de premier plan, a abondé Christian Jacob.