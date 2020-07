publié le 01/07/2020 à 14:05

Après un bac 2020 réduit à sa plus simple expression, à quoi va ressembler la nouvelle formule du Bac 2021 ? Après de nombreuses critiques, les épreuves de contrôles continus qui comptent pour 30% de la note seront simplifiées et au passage renommés.

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, a annoncé la fin des E3C sur RTL ce mercredi 1er juillet, et vont s'appeler simplement les "EC", pour épreuves communes. "L'objectif c'est que ce soit le plus simple possible, que ce ne soit pas une usine à gaz dans l'organisation," a affirmé le ministre.

Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Le ministère veut rendre le calendrier plus souple et mieux adapté à l'organisation de chaque établissement. Les lycées fixeront donc les dates des évaluations à leur convenance. Deux fois en classe première, au deuxième et troisième trimestre et une fois en terminale au troisième trimestre.

Les évaluations communes examinées en fin d'année

Et là où la réforme prévoyait précédemment qu'une commission d'harmonisation académique se tienne après chaque série d'épreuves communes, désormais en première, la commission examinera les notes des EC seulement à la fin d'année pour voir s'il y a nécessité à les réhausser.





Ces évaluations communes seront des devoirs organisés sur les heures de cours, pas plus de 2h. On garde le principe des copies anonymes corrigées par des profs qui ne sont pas ceux des élèves et les sujets seront toujours choisis par les enseignants dans la banque de données nationales. Les enseignants pourront par ailleurs indiquer dans cette base leur avis sur tel ou tel sujet.

Donc pas de changement de fond puisque les épreuves communes pèseront 30% de la note finale du bac. Des adaptations en revanche pour faciliter leur passation, mieux les intégrer au calendrier scolaire. Des changements cosmétiques qui font perdre au bac sa valeur nationale, disent les opposants à la réforme.



À écouter également dans ce journal

Affaire Redoine Faïd - Cela fait plus d’un an et demi que Redoine Faïd n’avait pas quitté la prison de Vendin-le-Vieil, une des plus sécurisées de France. Une équipe musclée du GIGN de Reims l’ont escorté ce mercredi 1er juillet au matin à Paris, d‘après les informations de RTL, et sera entenu par le tribunal judiciaire de Paris dans l'après-midi dans le cadre de l'enquête sur son évasion de la prison de Réau (Seine-et-Marne) le 1er juillet 2018.

État Islamique - L'État islamique se lance dans le trafic d'amphétamine, un des produits les plus recherchés dans le monde. La police italienne a annoncé, ce mercredi 1er juillet, la saisie record de 14 tonnes d'amphétamines, sous la forme de 84 millions de comprimés de captagon. La drogue se trouvait dans trois conteneurs suspects, contenant des cylindres de papier à usage industriel et des machines. Cela représente plus d'un milliard d'euros à la revente.

Hong Kong - Sept contestataires pro-démocratie ont été arrêtés à Hong Kong en marge des manifestations en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale. De nombreux manifestants se sont rassemblés ce mercredi 1er juillet dans les rues de la ville à l'occasion du 23e anniversaire de sa rétrocession à la Chine. C'est la première fois en 23 ans que cette fête nationale est interdite.