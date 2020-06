publié le 29/06/2020 à 13:30

L'image est champêtre, et ne doit sans doute rien au hasard au lendemain de la déferlante écologiste aux élections municipales. Emmanuel Macron a reçu ce matin, dans les jardins de l'Elysée, les 150 représentants de la Convention Citoyenne pour le Climat. Il a appelé à l'action. "Ce que vous avez démontré, c'est que nous devons aller beaucoup plus loin (...) Le défi climatique nous impose de faire beaucoup plus. Le temps est venu de faire et d'agir", a-t-il déclaré.

Pour diminuer de 40% les émissions de gaz à effet serre d'ici 2030, le chef de l'Etat a promis de retenir toutes les propositions venues des citoyens, sauf trois. Il a notamment repoussé l'idée des 110 km/h sur l'autoroute, la mesure la moins consensuelle proposée par les citoyens, ainsi qu'une taxe sur les dividendes.

En revanche, le président de la République est d'accord pour un chèque alimentaire à destination des plus modestes, des aides plus importantes pour les véhicules propres ou encore interdire les "passoires thermiques". Il a proposé un calendrier dès fin juillet. Une partie des mesures sera confirmée dans un conseil de défense écologique.

Un projet de loi spécifique sera ensuite présenté à la fin de l'été. "Il faut réconcilier l'écologie avec l'économie" a-t-il dit. Quinze milliards d'euros seront investis dans la rénovation et dans de nouvelles technologies vertes. Il ira enfin à Bruxelles soutenir les mesures qui dépendent de l'Europe, notamment une taxe carbone aux frontières de l'Europe sur tous les produits polluants.

