Plainte contre Darmanin : le ministre risque-t-il sa place au gouvernement ?

publié le 12/06/2020 à 12:04

C’est le retour d’une affaire que le ministre Gérald Darmanin croyait derrière lui. C’est une accusation de viol qui date de 2009 qui resurgit malgré deux classements sans suite et un non lieu, car la Cour d’appel de Paris veut relancer l’affaire. Ce qui tombe évidemment mal pour le ministre de l’Action et des Comptes publics.

La réouverture de l’enquête intervient juste avant un remaniement gouvernemental annoncé, et à cette occasion, Gérald Darmanin pourrait espérer une belle promotion. Son nom a même circulé pour Matignon, mais plus probablement pour un autre gros portefeuille, type ministère de l’Intérieur dont il a toujours rêvé. Ou les Affaires sociales.

Il faut néanmoins se garder de parler au passé car pour Emmanuel Macron, Gérald Darmanin reste une pièce maîtresse. Une prise de guerre à la droite mais aussi du fait de son implantation locale à Tourcoing, longtemps bastion de gauche. D’ailleurs, après sa réélection à la mairie au premier tour, en mars, il a bénéficié d’un passe-droit en pouvant cumuler sa fonction de maire et celle de ministre.

Ce n’est donc clairement pas une bonne nouvelle pour Gérald Darmanin qui pensait être débarrassé de ce sparadrap judiciaire. Mais à vrai dire, la tourmente dans laquelle se retrouve en ce moment Christophe Castaner face aux policiers est davantage de nature à préoccuper l’exécutif.