75 ans du débarquement de Provence : Macron et Sarkozy une nouvelle fois ensemble

publié le 14/08/2019 à 18:45

Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy seront ensemble le jeudi 15 août à Saint-Raphaël à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement de Provence. L'actuel président de la République et l'ex-Président entretiennent une relation étroite. Ils ont en commun d'avoir maille à partir avec François Hollande. Le prédécesseur d’Emmanuel Macron a été invité, mais il ne viendra pas. Dans son entourage ne le permet pas et que la présence des anciens chefs d'État n'est pas une tradition.

Voir Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ensemble est devenu une chose courante depuis le début du quinquennat, même si à l'Élysée, on reste discret sur les déjeuners, les coups de fil et autres entretiens.

Les éléments sont à chercher dans Passions, le livre de Nicolas Sarkozy. Page 36, l'ancien Président évoque l'enterrement de sa mère : "En arrivant avec Carla, pour chercher son cercueil et l'amener à l'église, j'eus la surprise de trouver deux motards de la police. C'était une attention du Président Macron qui m'a touchée." Un peu plus loin, page 40, Nicolas Sarkozy décrit Brigitte Macron comme "une personne de qualité".

Les deux hommes se voient souvent, comme en décembre dernier en pleine crise des "gilets jaunes". Le 31 mars, dans un haut-lieu de la Sarkozy, le plateau des Glières, ils ont célébré ensemble la Résistance. Cette complicité affichée agace à droite. "Il ne nous aide pas Sarko", regrette un ténor des Républicains, dont le parti est en train de couler.

