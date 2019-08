publié le 11/08/2019 à 16:45

Des vacances "au calme et studieuses". Depuis le fort de Brégançon où il a posé sa valises en toute discrétion avec son épouse Brigitte le 24 juillet dernier, Emmanuel Macron ne décroche pas totalement, même à 900 kilomètres de l'Élysée.

Dans cette demeure fortifiée qui domine la Méditerrannée à Bormes-les-Mimosas (Var), à mi-chemin entre Marseille et Nice, le chef de l'État gère de nombreux dossiers et communique régulièrement avec ses ministres. Même si il a appelé ceux-ci à "se reposer" et à faire "le plein d'énergie" avant une "rentrée chargée", selon la porte-parole Sibeth Ndiaye.

Depuis la résidence estivale des présidents, Emmanuel Macron s'est notamment entretenu de la mort de Steve Maia Caniço, ce jeune nantais de 24 ans disparu le soir de la Fête de la Musique, avec Édouard Philippe et Christophe Castaner. Il les a appelés à "prendre les initiatives nécessaires", avant l'annonce par le chef du gouvernement de la saisie de l'inspection générale de l'administration.

De nombreux dossiers internationaux à gérer

Si ces vacances lui permettent de prendre en partie du temps libre avec au programme bains de mer, jogging et tennis ou encore une escapade dans l'abbaye de Thoronet et une soirée en famille dans une pizzeria, celles-ci sont loin d'être de tout repos.

Sur le plan international, Emmanuel Macron s'est entretenu mercredi 31 juillet avec le prince héritier d'Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, dit "MBZ" avec lequel il s'est concentré sur les dossiers du Moyen-Orient et en particulier sur les tensions entre l'Iran et les États-Unis.

Un dossier majeur dans lequel le chef d'État multiplie les consultations pour tenter d'apaiser la situation entre Téhéran et Washington, qui s'est envenimée ces deux derniers mois. Il s'était notamment entretenu la veiller avec le président iranien Hassan Rohani et le vendredi 2 août avec Donald Trump.

Une conversation téléphonique "d'urgence"

Le mercredi 7 août, ce sont les tensions entre Moscou et Kiev qui se sont invitées au menu, avec une conversation téléphonique "d'urgence" avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky après la mort de quatre soldats ukrainiens dans l'est du pays.



Emmanuel Macron "a présenté ses condoléances et exprimé sa solidarité avec le peuple ukrainien et les familles des quatre soldats morts sur la ligne de contact", selon la présidence qui ajoute qu'il a l'a appelé à maintenir "l'esprit constructif" dans ses relations avec la Russie.



Le président de la République devrait assister aux cérémonies du 75e anniversaire du Débarquement en Provence le 15, avant le Conseil des ministres de rentrée le 21 et le sommet du G7.

Il va recevoir Vladimir Poutine au fort de Brégançon

La Russie sera également au cœur de son emploi du temps puiqu'il va recevoir Vladimir Poutine au fort de Brégançon le 19 août, quelques jours avant le sommet du G7, du 24 au 26 août à Biarritz.



"Je considère que, dans le cadre de la présidence du G7, il est indispensable que nous puissions prendre cette initiative" avec la Russie afin d'"explorer toutes les formes de coopération sur les grands sujets de déstabilisation ou de conflit, sans naïveté, mais sans que la porte ne soit fermée", avait expliqué le président de la République en juin.