publié le 13/08/2019 à 21:07

L'embarcation a chaviré au large d'Agon-Coutainville lundi 12 août après une avarie moteur. L'opération de sauvetage a été "cauchemardesque", selon le témoignage d'un sauveteur de la SNSM. Sur les six passagers, trois enfants de 7, 9 et 13 ans sont morts noyés, piégés dans la cabine de leur bateau qui venait de chavirer.

"Ça a été très rapide et en même temps cauchemardesque, on a embarqué en sept minutes alors que le temps moyen d'appareillage est de 15 minutes. Dans ces cas-là, on a l'impression que le temps s'arrête. C'est dramatique, on est profondément affectés et on restera marqués à vie", a témoigné Aurélien Lecardonnel, patron du navire de la SNSM de Blainville-sur-Mer, appelé en renfort. "Un jeune encadrant de l'école de voile d'Agon-Coutainville, l'un des premiers à être arrivés sur place, a fait un travail formidable en s'acharnant sur les vitres de la cabine pour extraire les enfants emprisonnés", a-t-il ajouté, précisant que "la mer était agitée, pas démontée".

Les victimes ont été piégées dans la cabine du bateau, après un problème de moteur qui l'aurait rendu peu manœuvrable. Il est possible que "le moteur s'est enrayé et qu'une vague a fait chavirer la vedette, propulsant les adultes dans l'eau et piégeant les enfants à l'intérieur de la cabine", a indiqué le parquet de Coutances.

Christelle Tosolini, qui a assisté au chavirage, a raconté avoir vu "le petit bateau qui était dos à la mer prendre une vague par derrière et se retourner" alors qu'il "y avait des rouleaux". Et de préciser qu'"il y avait un drapeau vert sur la plage".



L'embarcation sera expertisée prochainement afin de vérifier son état et sa conformité aux règles de navigation.