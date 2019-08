publié le 14/08/2019 à 09:03

Le taux de chômage a reculé de 0,2 point au deuxième trimestre pour s'établir à 8,5%de la population active en France entière, hors Mayotte, poursuivant sa tendance à la baisse, selon les chiffres publiés par l'Insee ce mercredi 14 août.

Il s'agit d'un plus bas niveau depuis début 2009, souligne l'Insee, comme au trimestre précédent. La France hors Mayotte compte 2,52 millions de chômeurs.

Sur la seule France métropolitaine, le taux de chômage baisse aussi de 0,2 point et s'établit à 8,2%, ce qui représente 2,4 millions de chômeurs, soit 66.000 chômeurs de moins sur le trimestre.

Le taux de chômage est passé sous la barre des 9% depuis le 4ème trimestre 2018 et poursuit une lente décrue depuis mi-2015.

Pour le chômage de longue durée, c'est-à-dire les chômeurs qui déclarent rechercher un emploi depuis au moins un an, la baisse est de 0,1 point par rapport au 1er trimestre et -0,4 point sur un an, à 3,2%.

Après avoir nettement baissé au 1er trimestre, le "halo autour du chômage" est en forte hausse au 2ème trimestre. Ces personnes qui souhaitent travailler mais qui ne sont pas comptabilisées parce qu'elles ne cherchent pas activement ou ne sont pas disponibles immédiatement ont vu leur nombre augmenter de 63.000. Ce halo concerne environ 1,5 million de personnes.

Enfin, le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion des 15-64 ans qui travaillent, reste quasi stable pour s'établir à 66%, -0,1 point, à noter qu'il diminue pour les 15-24 ans, -0,3 point, et qu'il augmente pour les seniors, +0,2 point.