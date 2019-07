Nicolas Sarkozy et Carla Bruni en Une de Paris Match suscitent l'hilarité des internautes

publié le 04/07/2019 à 11:02

La Une de Paris Match met en avant Nicolas Sarkozy en pleine promo pour son livre Passions et son épouse, Carla Bruni. Tendrement enlacé avec Carla, elle sourit, la tête posée sur son épaule. Mais comment ça, la tête sur son épaule ? Ce détail n'a échappé à personne : Carla, ex-top model, 1,75 mètre et Nicolas Sarkozy, ex-président, 1,66 mètre. La différence est flagrante, la photo est trafiquée.

Cette Une a donc déchaîné une vague de railleries sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter. Une avalanche de photos de talonnettes, voire carrément des "plateform boots", des tabourets, des escabeaux, puis deux marches, trois marches, cinq marches même pour les plus moqueurs, des bergers landais montés sur échasses... Tout est bon pour moquer le complexe de l'ancien président.

On ressort les clichés truqués de Nicolas Sarkozy, monté sur une valise pour paraître aussi grand que son homologue de l'époque, George Bush. Les jeux de mots fusent également : "On a eu tort de ne pas le réélire, c'est visiblement l'homme de la croissance...". De même que l'on suppute : elle est assise, il est sur ses genoux. Certains sont allés jusqu'à refaire le titre : "Carla, elle se confie après ce terrible accident qui lui a coûté une amputation des jambes". C'est donc la fable du jour : le président qui voulait se faire plus grand que sa femme.