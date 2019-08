Le livre de Nicolas Sarkozy, "Passions", va être réimprimé après son succès

publié le 01/08/2019 à 09:37

"Passions", le récit autobiographique de Nicolas Sarkozy, se classe parmi les meilleures ventes sur tous les sites et dans toutes les grandes enseignes. Il est souvent présenté en tête de gondole avec des mastodontes de l'édition, comme Guillaume Musso ou encore Joël Dicker. Après un premier tirage à 200.000 exemplaires, sa maison d'édition annonce une réimpression pour faire face à la demande.

Dans son fief de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), où Nicolas Sarkozy a été maire et où il reste très populaire, Thomas, le libraire, a été dévalisé. "On en a vendu environ 450 exemplaires, explique-t-il au micro de RTL, dont une centaine ont été vendus dès le premier jour. Cela me fait penser tant sur les ventes que sur l'intérêt des gens pour ce livre au dernier Michel Houellebecq sorti en début d'année. Il avait suscité un intérêt très intense et avait été une vente faramineuse."

Dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, on revendique un livre qui n'est pas politique, sans tunnel programmatique mais bien un objet d'été qui détrône d'ores-et-déjà ses derniers livres lorsqu'il était candidat à la primaire en 2016. Cela témoigne d'un appétit pour la personnalité de l'ancien Président, à l'heure où la droite se cherche un chef désespérément.