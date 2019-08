publié le 14/08/2019 à 13:57

Une embarcation a chaviré, au large d'Agon-Coutainville, dans la Manche, ce lundi 12 août. À son bord, trois enfants âgés de 7, 9 et 13 ans sont décédés. Les adultes, qui les accompagnaient, sont indemnes ou légèrement blessés. Une enquête a été ouverte par le parquet de Coutances.

C'est un appel de témoin qui a déclenché l'alerte à 15h33. L'embarcation s'est renversée à 800 mètres de la côte. "On est intervenus pour les trois enfants qui étaient coincés dans la cabine, pris au piège par l'eau. Ils ne pouvaient pas ressortir par la porte parce qu'elle était sous l'eau", a expliqué Pascal Dutot de la SNSM.

Le parquet de Coutances a confirmé que les enfants étaient morts noyés. L'expertise du bateau est en ce moment en cours, avec plusieurs questions sur l'état du bateau, le respect des règles de sécurité ou encore la compétence du conducteur.

1. Le bateau était-il dans un état convenable ?

Ce bateau a subi une avarie moteur avant de chavirer. C'est une vedette qui mesure entre quatre et cinq mètres de long. L'expert va vérifier l'état de l'embarcation, s'assurer qu'elle était bien conforme aux règles de navigation, et si oui ou non des réparations ont déjà été effectuées sur la vedette.

2. Le bateau respectait-il les règles de sécurité ?

L'enquête doit aussi déterminer si tout le matériel de sécurité obligatoire avait bien été embarqué, notamment des gilets de sauvetage pour chaque passager même si rien n'oblige à les porter sur soi.

3. Le conducteur du bateau était-il bien formé et informé ?

L'homme qui conduisait le bateau a déjà été entendu. Il possédait son permis depuis deux mois seulement et ce n'était que sa seconde sortie en mer.



Alors était-il assez informé de l'état de la mer ? La préfecture maritime indique que ce jour-là, aucun bulletin de vigilance n'a été émis. La mer était un peu agitée avec des vagues hautes de un mètre à un mètre cinquante, mais elle n'était pas démontée.

