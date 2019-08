Julien Aubert, Christian Jacob et Guillaume Larrivé (de gauche à droite)

et AFP

publié le 13/08/2019 à 16:05

Un fauteuil pour trois. Ce mardi 13 août, Christian Jacob, Guillaume Larrivé et Julien Aubert, les aspirants à la présidence des Républicains, ont déposé leur candidature officielle. L'élection, qui doit se dérouler en octobre prochain, se présente comme un moment charnière pour la droite, actuellement dépourvue d'un réel leader.

Petite nouveauté dans le poste à pourvoir, le futur élu devra prendre "l'engagement moral" de ne pas se présenter aux élections présidentielles de 2022. Une décision prise en interne afin d'éviter une nouvelle guerre au sein du parti, comme celle qui avait opposée François Fillon et Jean-François Copé en 2012.

Les Républicains traversent, en effet, une période difficile, entérinée par leur très faible score aux européennes de mai dernier (8,48%), qui avait conduit à la démission de Laurent Wauquiez. C'est donc un parti en reconstruction qui attend l'un des trois candidats en lice, avec un challenge imminent : celui de recréer une unité au sein de leur maison politique.

1. Christian Jacob, le favori

Personnage le plus médiatique des trois candidats, patron du groupe LR à l'Assemblée depuis 2010, Christian Jacob fait office de favori pour cette élection. En témoigne les 10.500 parrainages de militants qu'il a réuni, sur les 1.311 nécessaires au dépôt de candidature.

Chiraquien convaincu, l'ancien exploitant agricole est un bel exemple de longévité en politique. Il est d'ailleurs l'une des dernières "figures" chez les Républicains après les départs d'Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Xavier Bertrand, Alain Juppé ou Valérie Pécresse.

Pour redresser sa maison politique, Christian Jacob souhaite utiliser les dernières forces de son parti : la majorité au Sénat et les nombreux élus locaux dont il dispose.

2. Julien Aubert, le gaulliste

Julien Aubert, 41 ans, n'est pas connu du grand public. Pourtant, cet ancien camarade d'Emmanuel Macron à l'ENA, est bien établi au sein des Républicains, parti pour lequel il a déjà occupé le poste de secrétaire national. Élu député de la 5ème circonscription du Vaucluse en 2012 avec 50,33% des voix, il fonde 5 ans plus tard le mouvement gaulliste Oser La France (OLF).



Il a affirmé au Figaro, en juillet dernier, sa volonté d'en finir avec le "parti unique", préconisant "la création de deux mouvements réunis en une confédération, un d'une droite populaire et l'autre d'une droite plus modérée".

3. Guillaume Larrivé, la droite dure

Certainement le plus à libéral de ce trio, Guillaume Larrivé a présenté sa candidature "comme une démarche d'avenir". "Je suis candidat pour transformer Les Républicains maintenant, pour gouverner la France demain", a-t-il ajouté sur France Info, le mardi 13 août.



Magistrat au Conseil d'État, l'homme de 42 ans, a commencé sa carrière politique auprès de Nicolas Sarkozy, à l'époque où celui-ci était ministre de l'Intérieur. Il a ensuite rejoint Brice Hortefeux en tant que directeur adjoint de ses différents cabinets ministériels.



Parmi ses propositions fortes, le député de l'Yonne souhaite supprimer les primaires avant l'élection présidentielle de 2022, avouant avoir "très mal vécu les primaires de 2016 qui ont été en réalité une machine à créer de la division".