Le premier tour des élections législatives a livré son verdict, dimanche 12 juin. Les résultats des 15 ministres, ministres délégués et secrétaires d'État nommés le 20 mai et candidats à un siège à l'Assemblée nationale étaient particulièrement observés, avec cette règle non écrite mais déjà appliquée en 2017 par Emmanuel Macron : ceux qui seront battus devront quitter le gouvernement. Pour ceux dont les résultats sont entièrement ou partiellement connus, cette issue est pour l'instant écartée

La Première ministre Elisabeth Borne arrive ainsi en tête dans la 6e circonscription du Calvados avec 34,34% des suffrages exprimés, selon les premiers bulletins dépouillés. Le candidat de la Nupes Noé Gauchard arrive 2e avec 24,54%, celui du RN Jean-Philippe Roy 21,71%.

Le ministre des Solidarités Damien Abad, dans la tourmente après des accusations de viol, arrive lui aussi en 1re position dans la 5e circonscription de l'Ain. Avec 34% des suffrages exprimés, il devance la candidate de la Nupes Florence Pisani, créditée de 23%. Il se retrouve lui aussi en ballotage assez favorable pour le second tour du dimanche 19 juin prochain.

Darmanin largement en tête, Bourguignon de peu

Pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, l'avance est encore plus confortable dans la 10e circonscription du Nord : 39,11% contre 23,08% pour Mélanie d'Hont (RN). C'est beaucoup plus serré pour la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais : 32,10% contre 30,33% pour Christine Engrand (RN).

Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer (5e circonscription des Yvelines), possède un peu plus de marge avec 35,11% des voix contre 25,77% pour Sophie Thevenet (Nupes). Idem pour Marc Fesneau et Olivier Dussopt. Le premier, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, arrive en tête dans la 1re circonscription du Loir-et-Cher avec 31,97%, devant le candidat de la Nupes Reda Blekadi (24,31%). Le ministre du Travail a recueilli 30,04% des suffrages dans son fief de l'Ardèche (deuxième circonscription). Il affrontera au second tour Christophe Goulouzelle (Nupes, 23,58%).

Les résultats des deux autres ministres-candidats ne sont pas encore connus : Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (6e circonscription de l'Essonne) et Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, 3e circonscription de Paris.

Ministres délégués : Véran proche des 50%

Pour Olivier Véran, désormais ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, le second tour devrait être une formalité dans la 1re circonscription de l'Isère. Avec 49,15%, il devance nettement Salomé Robin (Nupes, 25,32%), selon des résultats partiels.

Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, et candidat dans la 5e circonscription de Seine-et-Marne, arrive lui aussi en tête, mais avec "seulement" 29,27% contre 25,41% pour François Lenormand (RN).

Reste à connaître les résultats de Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics (10e circonscription des Hauts-de-Seine) et Clément Beaune, ministre délégué chargé de l'Europe (7e circonscription de Paris).

Secrétaire d'État : Justine Bénin en ballotage favorable

Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la Mer et candidate dans le 2e circonscription de la Guadeloupe, arrive en tête avec 31,31% devant le divers gauche Christian Baptiste (26,78%). Le résultat de Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement (12e circonscription de Paris) n'est pas encore connu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info