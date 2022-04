INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : "C'est une satisfaction", réagit Véran

C'est officiel depuis 20h ce dimanche 10 avril. Emmanuel Macron remporte le premier tour de l'élection présidentielle 2022 avec 28,3% de voix d'après notre institut de sondage partenaire Harris Interactive & Toluna pour M6 et RTL. Il affrontera Marine Le Pen, qui a recueilli 24,9% de voix.

Invité de RTL, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé "remercie l'ensemble des Français qui sont allés voter. On nous annonçait une bérézina sur la participation et ce n'est pas le cas". "Dans les temps que nous connaissons où la démocratie est en danger aux portes de l'Europe, je ne peux que saluer ce geste citoyen qui a amené les Français à se déplacer en nombre", ajoute-t-il.

"Évidemment, c'est une satisfaction de voir que le candidat Emmanuel Macron, qui est le président sortant, a été placé en tête de ce premier tour de l'élection présidentielle par les Français, ça veut dire que c'est une nouvelle campagne évidemment qui commence à partir de maintenant avec un deuxième tour", analyse Olivier Véran.

"Il y a deux semaines pour convaincre les Français qui sont allés voter pour d'autres candidats et je respecte évidemment leurs choix et puis les Français qui nous ont fait confiance pour qu'ils soient présents dans 15 jours pour nous permettre de déployer un programme pour la France, pour l'Europe, pour 5 ans supplémentaires", conclut-il.