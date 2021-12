Coronavirus : Franck Riester à nouveau testé positif

Crédit : Daniel Pier / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, avait déjà été contaminé le 9 mars 2020

L'ancien ministre de la Culture, Franck Riester a annoncé sur Twitter qu'il était de nouveau atteint par la Covid-19 ce mercredi 22 décembre. Désormais ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, il expliqué s'être fait dépister à la suite d'une fièvre avant de découvrir que son résultat était positif.

"A la suite d’une fièvre, j’ai effectué un test qui s’est révélé positif au Covid-19. Je m'isole dès ce soir, et assure mes missions à distance", a partagé Franck Riester sur sa page Twitter. "Soyez prudents, vaccinez-vous et protégez vos proches en respectant consignes sanitaires et gestes barrières", conseille-t-il ensuite.

En mars 2020, le ministre était l'une des premières personnalités politiques à contracter le coronavirus. Sur RTL, il confiait avoir mis "mis un mois et demi à me remettre de cette maladie", avant d'expliquer les symptômes qu'il a endurés.