Résultats législatives 2022 : tous les scores, circonscription par circonscription

Le parti de la majorité présidentielle est au coude à coude avec la Nupes au premier tour des élections législatives, le président réélu n'étant pas assuré de conserver la majorité absolue à l'Assemblée nationale, sur fond d'abstention record.

Selon les estimations de Harris Interactive x Toluna pour M6 et RTL, l'étiquette des candidats aux législatives pour la majorité présidentielle (Renaissance, MoDem et Horizon) et la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) arrivent en tête du scrutin du dimanche 12 juin avec 25% des suffrages exprimés.

Le Rassemblement national arrive en troisième position avec 19% des voix. Suivent LR-UDI (11,5%), les candidats de gauche dissidents (5,5%), Reconquête (4,5%), les candidats divers droite (2,5%), l'extrême gauche (1,5%), Debout la France et les souverainistes (1,2%) et les divers centre (1%).



Découvrez les scores près de chez vous, circonscription par circonscription, grâce à notre moteur de résultats.

Résultats des 13 points chauds des législatives

Pour aller plus loin, retrouvez les résultats du second tour des élections législatives des circonscriptions que RTL s'était engagé à surveiller :

- Résultats législatives de la 5e circonscription de l'Ain (Damien Abad y joue son avenir politique)

- Résultats législatives de la 4e circonscription du Loiret (Jean-Michel Blanquer est éliminé)

- Résultats législatives de la 4e circonscription du Var (Éric Zemmour est éliminé)

- Résultats législatives de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône (Jean-Luc Mélenchon y est député sortant)

- Résultats législatives de la 6e circonscription du Calvados (Élisabeth Borne y est candidate)

- Résultats législatives de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine (Gabriel Attal y est candidat)

- Résultats législatives de la 4e circonscription de l'Oise (Éric Woerth est investi par la majorité présidentielle)

- Résultats législatives de la 11e circonscription du Pas-de-Calais (Marine Le Pen y est candidate)

- Résultats législatives de la 6e circonscription des Hauts-de-Seine (la sœur de Marine Le Pen a décidé de se présenter)

- Résultats législatives de la 11e circonscription de Seine-et-Marne (Olivier Faure y est candidat)

- Résultats législatives de la 10e circonscription du Nord (Gérald Darmanin y est candidat)

- Résultats législatives de la 12e circonscription de Paris (Olivia Grégoire, candidate à sa réélection)

- Résultats législatives de la 5e circonscription des Français de l'étranger (l'échec de Manuel Valls)



