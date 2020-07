EN DIRECT - Remaniement : suivez l'annonce du nouveau gouvernement

publié le 06/07/2020 à 08:50

Castex I. Le nouveau gouvernement, avec à sa tête Jean Castex, s'apprête à être dévoilé ce lundi 6 juillet. Une étape clé dans la tentative d'Emmanuel Macron de relance économique et de son quinquennat, avant de prendre la parole le 14 juillet. L'Élysée a indiqué que le remaniement était prévu pour le lundi 6 juillet et qu'une "vingtaine de ministres" seraient nommés.

Selon un proche du chef de l'État, l'annonce devrait se faire "en deux temps", d'abord les ministres, puis les secrétaires d'État, a-t-il expliqué à l'AFP. Si certains ministres actuels, comme celui de l'Éducation Jean-Michel Blanquer ont été vus à l'Élysée, l'entourage du chef de l'État a assuré qu'il y aurait "de nouveaux talents" et "des personnalités venues d'horizons différents".

À Bercy, Gérald Darmanin devrait prendre du gallon. Tout comme Laurent Nuñez, secrétaire d'État à l'Intérieur qui pourrait remplacer Christophe Castaner. À moins que Frédéric Péchenard, ancien patron de la Police nationale et autre possible transfuge de la droite ne lui ravisse le poste.

Suivez en direct le remaniement

09h24 - En attendant de connaître la composition du gouvernement, Emmanuel Macron et Jean Castex sont entrés dans une période de réglage. Les premiers moments de ce nouveau duo sont intéressants à observer. Vendredi, à la passation de pouvoir, Jean Castex n’a pas un mot pour le président de la République, celui qui vient de le nommer. Retrouvez l'édito politique du jour, signé Olivier Bost.

09h06 - Emmanuel Macron a rappelé dans des tweets dimanche les lignes force de la dernière partie de son quinquennat qu'un "gouvernement de mission et de rassemblement" devra mettre en oeuvre : "Relance de l'économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l'environnement, rétablissement d'un ordre républicain juste" ou encore "défense de la souveraineté européenne".

Le projet que j’ai porté en 2017 et sur lequel les Français m’ont élu reste au cœur de ma politique. Mais il doit s’adapter aux bouleversements internationaux et aux crises que nous vivons : un nouveau chemin doit être dessiné. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2020

08h57 - Ségolène Royal a-t-elle vraiment été contactée par un proche d'Emmanuel Macron ? Invitée de BFMTV, elle a affirmé qu'elle avait été approchée samedi en vue peut-être d'intégrer le gouvernement : "J'ai été appelée par un proche du président de la République. J'ai dit : 'Mais si c'est pour mener une politique plus sociale, plus écologiste, plus démocratique, faites moi une proposition".



08h50 - Bonjour à tous et bienvenue dans ce live en ce jour de nomination du nouveau gouvernement.