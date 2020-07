publié le 06/07/2020 à 06:40

Le remaniement ministériel doit intervenir dans la journée ce lundi 6 juillet. Dans un tweet hier, Emmanuel Macron a précisé qu'il souhaitait un gouvernement de missions et de rassemblements et qu'il avait la volonté de s'adapter aux bouleversements internationaux et aux crises.

Le nouveau gouvernement devrait compter une vingtaine de ministres. L'annonce des secrétaires d'État viendra dans un second temps. L'entourage du président assure qu'il y aura de nouveaux talents.

C'est pourtant une vieille routarde de la politique qui a été contactée : Ségolène Royal, qui ne s'est pas privée de le faire savoir. Invitée de BFMTV, elle a affirmé qu'elle avait été approchée samedi en vue peut-être d'intégrer le gouvernement : "J'ai été appelée par un proche du président de la République. J'ai dit : 'Mais si c'est pour mener une politique plus sociale, plus écologiste, plus démocratique, faites moi une proposition".

C'est complètement faux a fait savoir un conseiller du président. Loin de se démonter, Ségolène Royal a alors fourni une copie des messages que lui a envoyé Jean-Yves Le Drian, actuel ministre des Affaires étrangères, ainsi que la copie d'un mot adressé dans la foulée à Emmanuel Macron.

Dernier rebondissement : l'Élysée a été forcée d'évoquer des contacts avec des membres de la majorité et surtout "le respect et la considération du président pour Ségolène Royal". On peut néanmoins parier, que l'ancienne ministre de l'Écologie et candidate à la présidentielle de 2007 ne fera pas partie de l'équipe de Jean Castex.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Une jeune gendarme a été fauchée par un chauffard qui tentait d'échapper à un contrôle dans le Lot et Garonne. Mélanie Lemée avait 25 ans, elle était championne de France militaire de judo. Le conducteur a été rapidement interpellé, un jeune homme de 27 ans déjà connu des forces de l'ordre, notamment pour des délits routiers.

Justice - Deux anciens espions sont jugés ce lundi pour trahison au profit de la Chine. Ces agents des services secrets français auraient été retournés par les services chinois grâce au charme d'une interprète travaillant à l'ambassade de France.

Coronavirus en Guyane - Le plan blanc a été déclenché samedi car l'épidémie prend des proportions inquiétantes. Le département est frappé par une deuxième vague de contamination venue du Brésil. Plus de 130 réservistes sanitaires ont été envoyés sur place. Le pic épidémique est attendu dans les jours à venir.