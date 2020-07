publié le 06/07/2020 à 13:53

La crainte a gagné les rangs de la droite depuis des semaines . Qui a été appelé, qui pourrait flancher et accepter un ministère, tout le monde soupçonne tout le monde, d’autant que le choix du nouveau Premier ministre a donné le ton.

Jean Castex, homme de droite pur sucre, élu local, l’un des rouages de l’Élysée sous Nicolas Sarkozy qui, dès sa première interview, a parlé gaullisme social, laïcité, autorité… des mots qui sonnent doux aux oreilles de la droite.

Alors dans l’état-major du parti, on tente d’identifier les traîtres potentiels. "Je vomis cette période politique où Macron peut débaucher chez nous sans complexe" lâche un cadre.

Le patron des LR, Christian Jacob, tente de minimiser et à l’entendre, Jean Castex n’est personne : "Il n’y a clairement plus de Premier ministre, avec le choix qui vient d’être fait, on a un technocrate, on a un collaborateur pour gérer les affaires courantes de la fin de quinquennat".

Jean Castex a rendu sa carte du parti le matin même de sa nomination. En cas d’autres départs, un cadre LR se console : "Si les plus fragiles partent, au moins, ça nettoiera le parti".

