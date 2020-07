Remaniement : les ministres que les Français aimeraient voir rester

publié le 05/07/2020 à 11:37

Quels ministres les Français veulent-ils garder au gouvernement ? Le premier ministre Jean Castex est sur le point de créer un nouveau gouvernement pour la deuxième partie du quinquennat d'Emmanuel Macron. Dans un sondage fait par l'Ifop pour le JDD dimanche 5 juillet, les Français ont donné leur opinion.

Sur six ministres, Nicole Belloubet, Bruno Le Maire, Muriel Pénicaud, Christophe Castaner, Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer, seuls deux ont recueilli une majorité d'opinions favorables. Ce sont le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire (53%) ainsi que le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, rapporte le JDD.

Le directeur général adjoint de l'Ifop Frédéric Dabi analyse ce choix. "Bruno Le Maire est peut-être le ministre qui est le mieux sorti de la crise, il y a eu très peu de critiques sur la gestion économique, explique-t-il. Il est en tête chez toutes les catégories politiques, à 90% chez LaREM, 72% chez LR, presque 50% à gauche." Olivier Véran est plus populaire auprès des sympathisants de gauche (51%), mais également de LaREM (87%) et LR (70%).

Christophe Castaner le moins populaire

En ce qui concerne les autres ministres, 44% des Français veulent voir Jean-Michel Blanquer rester ministre de l'Éducation dans le nouveau gouvernement. Un résultat "tout à fait honorable," admet Frédéric Dabi, qui souligne qu'il est moins populaire dans la catégorie de personne en âge d'avoir des enfants. "Cela montre le divorce avec les parents d'élèves," commente-t-il.

La ministre de la Justice Nicole Belloubet obtient 36% d'avis favorable, ce qui "peut-être dû au fait que les Français ont intériorisé qu’on aurait un fort taux de chômage," pour Frédéric Dabi. La ministre du Travail Muriel Pénicaud est à 28%, c'est à peine mieux que Christophe Castaner, que seuls 27% des Français veulent voir rester au ministère de l'Intérieur. "Castaner est minoritaire dans tous les électorats, à peine majoritaire chez LaREM (53%). (...) Il y a un vide sur l’autorité de l’État", relève le directeur général adjoint de l'Ifop.

L'enquête a été menée le 3 juillet dernier auprès d'un échantillon de 1.013 personnes, représentatif de la population française âgée de plus de 18 ans.