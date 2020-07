Remaniement : les sept grands chantiers qui attendent le gouvernement

publié le 06/07/2020 à 10:58

Les Échos, comme beaucoup de titres de presse ce lundi 6 juillet au matin, fait sa Une sur le remaniement du gouvernement. "Nous ne savons pas encore qui seront les nouveaux ministres du gouvernement, explique Leïla Marchand, journaliste pour le quotidien économique. Mais ce que l'on peut déjà dire, c'est qu'ils auront un agenda chargé pour les deux dernières années du quinquennat."

"Justement, dans Les Échos, on vous détaille les sept grands chantiers qui les attendent, explique-t-elle. En numéro 1, il leur faudra gérer la crise du coronavirus, en préparant un grand plan de relance économique avant la fin de l'été. Il leur faudra aussi imaginer comment ils peuvent inciter les entreprises à embaucher des jeunes malgré la cascade des plans sociaux qui arrivent."

"Enfin, il faut qu'ils enclenchent le virage vert du quinquennat promis par Emmanuel Macron, estime la journaliste. Pour l'heure, ce que l'on peut dire, c'est que le tracé de cette ligne verte est encore un peu flou."

Une Guerre froide 2.0

A la Une des Échos, on trouve aussi le remdésivir, le premier traitement officiellement autorisé en Europe. On peut aussi lire sur cette fameuse Guerre froide 2.0 désormais. "Washington soupçonne Pékin d'utiliser les équipements 5G du groupe Huaweï, installés dans le monde entier, pour les espionner, raconte Leïla Marchand. Aujourd'hui, sous la pression des Américains, de plus en plus de pays ont décidé de bannir les antennes du groupe chinois de leur réseau de télécom. C'est aussi le cas de la France."