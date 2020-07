publié le 06/07/2020 à 18:38

C'est une intervention qui se fait attendre depuis le début de la journée de ce lundi 6 juillet. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, doit annoncer l'identité des nouveaux ministres qui composeront le gouvernement de Jean Castex, qui a remplacé Édouard Philippe à Matignon, vendredi 3 juillet.

La raison de cette attente est simple : cela signifie que le choix des 20 ministres n'est pas encore arrêté. Emmanuel Macron et Jean Castex ont déjeuné ensemble aujourd'hui et veulent faire attention à l'équilibre politique et la parité dans le gouvernement tout en se mettant d'accord sur tous les profils.

Le remaniement devrait être annoncé dans les prochaines minutes, autour de 19h, après avoir été annoncé "en milieu de journée" par l'Élysée. Cette tendance qu'a Emmanuel Macron à faire annoncer l'identité des nouveaux gouvernements se confirme puisqu'ils avaient pris de deux à cinq jours par le passé, après les départs de Gérard Collomb et Nicolas Hulot.

Ce remaniement est le premier à avoir un sens politique depuis le début du quinquennat et qui a pour but de permettre au chef de l'État d'affronter les deux prochaines années. Emmanuel Macron ne peut pas se louper, d'autant qu'en promettant de nouveaux talents, du sang neuf et des surprises, il est en train de susciter de la curiosité, de l'attente, voir de l'espoir chez certains. Le risque de décevoir est donc beaucoup plus fort et c'est aussi pour cela que cette annonce tarde à se faire connaître.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Violemment frappé à la tête en fin d’après-midi de ce dimanche 5 juillet, un conducteur de bus de Bayonne, âgé d’une cinquantaine d’années, se trouve en état de mort cérébrale. Cinq personnes ont été placées en garde à vue.



Éducation - Les bacheliers seront fixés ce mardi 7 juillet avec les résultats du baccalauréat. Perturbé par l’épidémie de coronavirus, les élèves ont été notés sur la base du contrôle continu pour cet examen.



Disparition - Le mythique compositeur de musiques de film Ennio Morricone s’est éteint à l’âge de 91 ans. L'Italien a composé plus de 500 œuvres et a vendu plus de 70 millions de disques au cours de sa carrière.