Remaniement : quelles vérifications pour les nouveaux ministres ?

publié le 06/07/2020 à 11:55

Le casting du premier gouvernement de Jean Castex devrait être connu aujourd'hui, lundi 6 juillet. Mais avant d'entrer en fonction, chaque nouveau ministre sera soumis à un examen complet par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

"Il s'agit d'abord de vérifier le patrimoine des gens qui vont être nommés, les conflits d’intérêts qui ont pu être les leurs ces cinq dernières années, et qu'ils sont bien à jour sur leurs obligations fiscales", explique Jean-Baptiste Soufron, avocat de l'association de lutte contre la corruption Anticor. "Ce n'est pas la question de savoir s'ils sont riches ou pas riches, mais de s'assurer qu'ils ne profiteront pas de leurs fonctions pour s'enrichir au détriment des Français."

La HATVP, lancée à la suite de l'affaire Cahuzac, demandera donc aux ministres de déclarer, à leur arrivée et à leur départ, leur patrimoine. Ces déclarations publiques ont aussi comme intérêt, selon Jean-Baptiste Soufron, de "constater des décalages entre la parole publique et la réalité patrimoniale, comme quelqu'un qui se présenterait comme les défenseurs des pauvres et des opprimés mais avec un train de vie qui ne correspond pas du tout."