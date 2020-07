Remaniement : Royal aurait été contactée par un proche du président

publié le 05/07/2020 à 15:54

Ségolène Royal, l'ancienne ministre de l'Environnement de François Hollande, l'a affirmée le 5 juillet : elle aurait été approchée par un proche du président pour entrer dans le gouvernement dans le cadre du remaniement à venir.



"J'ai dit : si c'est pour mener une politique plus sociale, plus écologiste, plus démocratique, faites-moi une proposition", a-t-elle expliqué sur le plateau de BFM Business. "À priori, il n'y a pas forcément cette volonté. Aux municipales, ils ont fait plutôt alliance à droite, contre les écologistes et le parti socialiste."

La version de Ségolène Royal a été contredite par un journaliste du Monde, selon qui l'Élysée a réfuté toute prise de contact avec l'ancienne ministre.

Remaniement : l’Elysée assure qu’aucun collaborateur d’@EmmanuelMacron n’a appelé @RoyalSegolene pour lui proposer d’entrer au gouvernement, « tout cela n’existe pas » confie un conseiller du président à @lemondefr — Cédric Pietralunga (@CPietralunga) July 5, 2020

L'ancienne candidate à la présidentielle avait été démise de ses fonctions d'ambassadrice des pôles le 24 janvier, après qu'elle ait multiplié les critiques envers le gouvernement. Elle avait alors reçu une lettre du ministère des Affaires étrangères lui demandant de rester dans les limites de son droit de réserve.

L'Élysée a annoncé le 5 juillet que le nouveau gouvernement, composé d'une vingtaine de ministres, devrait être formé "lundi dans la journée".