publié le 24/04/2019 à 09:22

Le banc et l’arrière banc du gouvernement seront conviés à assister à la conférence de presse présidentielle à l’Élysée, jeudi 25 avril. Au-delà des annonces du chef de l’État, certains espèrent qu’Emmanuel Macron enverra un message politique à sa majorité.



Un message ou une vision qui permettrait de fluidifier les relations entre le gouvernement et les députés de La République En Marche notamment. "Il ne faut pas que ça dure, il faut arrêter ça, rééquilibrer la barque", disait un proche du Premier ministre mardi 23 avril. "Ça", c’est la fissure qui se creuse, chaque jour plus visiblement, entre l’aile droite et l’aile gauche de la majorité.



"Le danger c’est que le groupe ait des doutes sur le cap. Il faut qu’il leur donne un échéancier, un agenda, que le groupe se remette au boulot", a-t-il ajouté. L’incendie de Notre-Dame et les vraies-fausses annonces du Président de la République, la semaine dernière, l’auraient presque fait oublier.

La fin du grand débat fait s'échauffer les esprits

La fin du grand débat avait laissé entrevoir un léger échauffement des esprits. Gérald Darmanin, le 4 avril au micro d’Elizabeth Martichoux, était venu remettre à sa place le président du groupe LaREM à l’Assemblée nationale, Gilles Le Gendre, sur la question du financement de la dépendance par une évolution de l'âge de départ à la retraite. "Je dis bien amicalement à Gilles Le Gendre qu'il faut prendre ses décisions en fonction de l'intérêt général et attendons de voir ce que décidera le Président de la République", avait-il déclaré.

En off, la même semaine, c’est toute l’aile droite de l’exécutif qui "tapait" sur Gilles Le Gendre : "Il est très en délicatesse dans son groupe", soufflait un ministre. "Benjamin Griveaux ferait un bon remplaçant", murmurait un autre, d’un air faussement spontané. Il a rappelé au passage les 50 abstentions de députés marcheurs au moment de la loi anti-casseurs. "C’est mieux que 50 voix contre", s’était défendu Gilles Le Gendre. Mais son entourage se montrait volontiers plus piquant : "Le Premier ministre est d’un maniement compliqué, et nous aussi".

Édouard Philippe secoué par les députés LaREM

L'attaque en règle de la bande des ministres de droite n’a pas suffi à éviter au chef du gouvernement de se faire secouer, quelques jours plus tard, par les députés de LaREM à l’Assemblée nationale. Rebelote ce weekend avec la députée des Yvelines, Aurore Bergé, accusée d’avoir "remis deux pièces dans la machine", en donnant une interview sur le thème du temps de travail au Journal du dimanche.



"Pas mal de députés lui sont tombés dessus" mais c’est un "délit de sale gueule", affirme Matignon, qui ne voit là que des propos totalement alignés sur ceux du Président, du délégué général d’En Marche, Stanislas Guérini, et du Premier ministre. Les ministres et députés de droite sont traités comme des "citoyens de seconde zone" malgré leur " loyauté absolue", a défendu un proche d’Edouard Philippe.

Le gouvernement invité à un séminaire

Après la conférence de presse du chef de l’Etat, jeudi 25 avril, le Premier ministre réunira tous les membres de son gouvernement pour un séminaire à Paris. Cette nouvelle séquence de communication, la séquence "opérationnelle", est censée illustrer le lancement de la mise en œuvre des différents chantiers annoncés par Emmanuel Macron.